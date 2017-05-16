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Рустам Солнцев потерял близкого человека

Сегодня, 10:48
Семья экс-участника главной телестройки страны Рустама Солнцева переживает горькую утрату.

Рустам Солнцев потерял близкого человека
На днях не стало старшего брата Руслана, Ярослава.

Звезда делится, что он очень тяжело переживает утрату, но приходится продолжать работать, иначе он подведет большое количество людей.

Рустам Солнцев потерял близкого человека


Рустам все еще не может поверить в случившееся.

«Дни, конечно, выдались ужасные, - признается Рустам. - Днем я стою у гроба, а спустя несколько часов еду вести вечеринку. Ярославу было всего 38 лет… Все случилось в один миг - мы с семьей до сих пор не можем поверить в произошедшее. Он был таким добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь… А еще - сильным мужчиной, про таких говорят «здоров как бык». Месяц назад у брата стало болеть в области сердца, но не хотел обращать на это внимание - трудился федеральным судьей, работа отнимала все его время.

Рустам Солнцев потерял близкого человека


Говорил, мол, некогда по врачам ездить. Жаловался близким, жена и мама с папой пытались убедить его пройти обследование, но не успели… В итоге у Ярослава остановились сердце. Родные теперь не могут простить себе, что не убедили его сходить к доктору…»

Рустам поведал о том, что Ярослав просто не находил время ходить по врачам, поэтому болезнь вовремя не была обнаружена.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев

Количество просмотров: 10 075
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Личный архив

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