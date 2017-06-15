Юлия Барановская счастлива возобновлению связи с особенным мужчиной

На данный момент Юлия одна занимается воспитанием троих детей, двух сыновей и дочки.Юлия признается, что для нее был сильным ударом развод родителей, но спустя 20 лет она смогла возобновить общение со своим отцом.«Настоящее примирение произошло только в августе прошлого года. Папа позвонил маме и сказал, что хотел бы встретиться. Мама мне передала. И мне захотелось, чтобы они приехали к нам в Москву вдвоем. «Мам, может быть, вы вместе с папой на Первое сентября приедете?» - предложила я. Он тут же мне перезвонил, мы договорились, и это было так здорово! Это не значит, что мы снова стали теми родными и близкими людьми, как это было в детстве. Но теперь я могу в любой момент позвонить папа и просто поговорить с ним. Как же мне этого не хватало все эти годы», - поделилась Барановская.Конечно Юлия заслуживает похвалы за то, что после громкого развода с супругом Андреем Аршавиным сама смогла добиться многого.