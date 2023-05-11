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Жена Дмитрия Тарасова впервые показала свой бюст после пластической операции

11.05.23 / 13:40
Анастасия Костенко поделилась с подписчиками впечатлениями после процедуры.

Жена Дмитрия Тарасова впервые показала свой бюст после пластической операции
29-летняя модель Анастасия Костенко не так давно удивила своих поклонников известием о том, что собирается лечь под нож хирурга. А накануне блогер уже вовсю хвасталась результатами процедуры.

Жена Дмитрия Тарасова впервые показала свой бюст после пластической операции


У Костенко трое детей: 4-летняя Милана, 3-летняя Ева и годовалый Алексей. Жена Дмитрия Тарасова ранее призналась, что ее грудь изменилась после грудного вскармливания и именно поэтому многодетная мать приняла смелое решение сделать пластическую операцию, которая, к слову, проходила в клинике Дубая.

Сейчас Анастасия постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства. На странице в личном блоге Костенко уже начала делиться подробностями своей трансформации и даже показала преобразившийся бюст.

На снимке Анастасия в медицинском корсете позировала на приеме у врача и наглядно продемонстрировала изменения.

Жена Дмитрия Тарасова впервые показала свой бюст после пластической операции


Модель заверила своих подписчиков, что полностью доверилась врачу. По ее словам, она даже не знала, какого размера будет ее грудь.

«Размер мне подбирали под наркозом, так как я полностью доверяю доктору и его видению. Соблюдены всевозможные пропорции и нюансы... Результат ещё очень рано оценивать и пока есть отек, но мне безумно нравится... Проснулась и обомлела. Я знала, что будет круто, но, чтобы настолько», — написала Анастасия Костенко в блоге.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Жена Дмитрия Тарасова впервые показала свой бюст после пластической операции Анастасия Костенко поделилась с подписчиками впечатлениями после процедуры.
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