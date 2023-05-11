Жена Дмитрия Тарасова впервые показала свой бюст после пластической операции

29-летняя модель Анастасия Костенко не так давно удивила своих поклонников известием о том, что собирается лечь под нож хирурга. А накануне блогер уже вовсю хвасталась результатами процедуры.У Костенко трое детей: 4-летняя Милана, 3-летняя Ева и годовалый Алексей. Жена Дмитрия Тарасова ранее призналась, что ее грудь изменилась после грудного вскармливания и именно поэтому многодетная мать приняла смелое решение сделать пластическую операцию, которая, к слову, проходила в клинике Дубая.Сейчас Анастасия постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства. На странице в личном блоге Костенко уже начала делиться подробностями своей трансформации и даже показала преобразившийся бюст.На снимке Анастасия в медицинском корсете позировала на приеме у врача и наглядно продемонстрировала изменения.Модель заверила своих подписчиков, что полностью доверилась врачу. По ее словам, она даже не знала, какого размера будет ее грудь.«Размер мне подбирали под наркозом, так как я полностью доверяю доктору и его видению. Соблюдены всевозможные пропорции и нюансы... Результат ещё очень рано оценивать и пока есть отек, но мне безумно нравится... Проснулась и обомлела. Я знала, что будет круто, но, чтобы настолько», — написала Анастасия Костенко в блоге.