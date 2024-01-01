Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди

Её сериал «Кумир» несмотря на множество пикантных сцен в исполнении Лили-Роуз провалился и не был продлен на второй сезон. Да и остальные её роли никак нельзя назвать успешными.Так что, пока девушка более преуспела в модельном бизнесе. Вот и на днях её фотосессия на улицах Беверли-Хиллз собрала толпу зевак и это не удивительно, поскольку позировала Лили-Роуз в полосатом ретро-боди.Девушка смотрелась очень гармонично, и та фоточка, где она прикрывает попку руками, еще прекраснее, чем та, где не прикрывает.Ну, а что касается кино, то в конце декабря выходит ремейк фильм ужасов «Носферату», который был снят еще во времена немого кинематографа. Там у неё главная роль и, как знать, возможно, что она станет прорывом в её карьере.