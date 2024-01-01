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Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди

Вчера, 16:43
Дочери знаменитых родителей пока не очень везет в кино.

Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди
Её сериал «Кумир» несмотря на множество пикантных сцен в исполнении Лили-Роуз провалился и не был продлен на второй сезон. Да и остальные её роли никак нельзя назвать успешными.

Так что, пока девушка более преуспела в модельном бизнесе. Вот и на днях её фотосессия на улицах Беверли-Хиллз собрала толпу зевак и это не удивительно, поскольку позировала Лили-Роуз в полосатом ретро-боди.

Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди


Девушка смотрелась очень гармонично, и та фоточка, где она прикрывает попку руками, еще прекраснее, чем та, где не прикрывает.

Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди


Ну, а что касается кино, то в конце декабря выходит ремейк фильм ужасов «Носферату», который был снят еще во времена немого кинематографа. Там у неё главная роль и, как знать, возможно, что она станет прорывом в её карьере.

Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди


Лили-Роуз Депп прогулялась по Беверли-Хиллз в одном боди



← Для посещения художественной выставк...

Ключевые слова: Лили Роуз-Депп

Количество просмотров: 1 404
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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