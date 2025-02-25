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Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры

25.02.25 / 11:22
Ольга Бузова изо всех сил старается не выпасть из медиапространства.

Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры
Например, не так давно, она заявила о своем желании записать совместный трек с Леди Гагой и всё только потому, что та сделала репост её видео с танцем под трек Abracadabra. Учитывая, что это делалось в рамках популярного флешмоба и таких, как Оля было тысячи, шанс на совместку не велик, но Бузова верит и хочет, чтобы в это верили и все её люди.

А еще, она продолжает настойчиво интриговать своим тайным романом. Еще летом прошлого года она старательно намекала, что мужчина в её жизни есть и у них всё супер. Вот и сейчас, видимо, он, каким-то чудесным образом смог положить букет в её автомобиль пока она занималась спортом. Как он смог вскрыть запертую машину остается загадкой, но в жизни Оли Бузовой все возможно.

Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры


На самом деле, еще в начале этого года стало понятно, что этот мужчина, который мелькал на их совместных фото, является другом её друзей.

Оля частенько принимает приглашение отдохнуть в банном комплексе в Сочи и, как раз там и познакомилась с Романом Литаровым. Он юрист и, как говорят, имеет хорошие связи с городской администрацией и неплохо зарабатывает.
Вот только, другие его знакомые считают, что его отношения с Бузовой больше похожи на PR, который ей так необходим.

Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры


Но пока отношения с Романом Литаровым не перешли на официальный уровень, Оля продолжает приманивать поклонников пикантными видео. Одно из них она опубликовала после антицеллюлитной процедуры. Свежа и игрива.

Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры





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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 925
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры Ольга Бузова изо всех сил старается не выпасть из медиапространства.
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