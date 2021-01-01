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Зачем Никита Пресняков сменил в Америке имя

Сегодня, 16:19
Сейчас о внуке Аллы Пугачевой пишут американские газеты.

Зачем Никита Пресняков сменил в Америке имя
Выбравшись из России, где он опасался мобилизации, Никита Пресняков осел в Америке.

Случилось это еще осенью, после того, как пошли слухи о том, что его могут призвать на службу. И хотя это было маловероятно, Никита не стал испытывать судьбу и контрабандистскими тропами страну покинул. Правда ради этого пришлось отказаться от участия в двух спектаклях в Театре Сергея Безрукова, где он играл главную роль, но это уже его не волновало.

Зачем Никита Пресняков сменил в Америке имя


Сначала Никиту заметили в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса в шумной компании, а потом он и сам объявился в социальных сетях. Подтвердив, что теперь работает в США и у него все здорово.

А к Новому году в Америку подтянулась и его супруга Алена, опровергнув тем самым слухи о том, что он её бросил.

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Ключевые слова: Никита Пресняков, Алена Краснова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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