Зачем Никита Пресняков сменил в Америке имя

Выбравшись из России, где он опасался мобилизации, Никита Пресняков осел в Америке.Случилось это еще осенью, после того, как пошли слухи о том, что его могут призвать на службу. И хотя это было маловероятно, Никита не стал испытывать судьбу и контрабандистскими тропами страну покинул. Правда ради этого пришлось отказаться от участия в двух спектаклях в Театре Сергея Безрукова, где он играл главную роль, но это уже его не волновало.Сначала Никиту заметили в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса в шумной компании, а потом он и сам объявился в социальных сетях. Подтвердив, что теперь работает в США и у него все здорово.А к Новому году в Америку подтянулась и его супруга Алена, опровергнув тем самым слухи о том, что он её бросил.