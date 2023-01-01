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Алена Водонаева и Ксения Бородина похвастались одинаковыми нарядами

Сегодня, 21:01
Алена Водонаева не упускает случая унизить Ксению Бородину.

Алена Водонаева и Ксения Бородина похвастались одинаковыми нарядами
Она регулярно высмеивает ее видео, считая, что ведущая напрочь лишена сексуальности. И вдруг случилось непоправимое - они появились в одинаковых нарядах. На счастье Водонаевой, она сделала это первой и тут же намекнула, что Бородина скопировала ее образ.

Алена Водонаева и Ксения Бородина похвастались одинаковыми нарядами


"Я в белом вязаном платье и казаках Isabel Marant — 3 сентября. Ксения в этом же платье и казаках — сегодня. Какая ирония судьбы. Ну что же, давайте оценивать битву луков. Я чет ору", - написала Алена.

Алена Водонаева и Ксения Бородина похвастались одинаковыми нарядами


Но так как они обе отметили бренд платья на фото, можно подумать, что к ним обратились за рекламой.

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Ключевые слова: julianews, Алена Водонаева, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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