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Сальма Хайек выложила честный снимок без макияжа

Сегодня, 14:08
В начале сентября американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек отпраздновала свой 57-й день рождения.

Сальма Хайек выложила честный снимок без макияжа
Звезда не стесняется своего возраста и даже удивляется, что она все еще в строю. В весеннем интервью артистка заявляла, что сейчас «переживает лучший момент в карьере».

Неделю назад на странице в социальных сетях Сальмы появился новый кадр. На нем актриса предстала перед поклонниками в своем естественном обличии - без макияжа и с прядями седых волос.


Сальма Хайек выложила честный снимок без макияжа


На данный момент публикация Хайек набрала уже почти 500 тысяч лайков. В комментариях поклонники выразили восхищение внешностью любимой актрисы. Многие отметили, что морщины и седые волосы лишь предают Сальме особого шарма: «Какая красивая женщина», «Женщина мечты», «Она вообще не стареет», «Горячая Сальма», «Разве ей не 25 лет?».

Сальма Хайек выложила честный снимок без макияжа

← Милана Вальмонт

Ключевые слова: Сальма Хайек, olganews

Количество просмотров: 845
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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