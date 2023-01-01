Сальма Хайек выложила честный снимок без макияжа

Звезда не стесняется своего возраста и даже удивляется, что она все еще в строю. В весеннем интервью артистка заявляла, что сейчас «переживает лучший момент в карьере».Неделю назад на странице в социальных сетях Сальмы появился новый кадр. На нем актриса предстала перед поклонниками в своем естественном обличии - без макияжа и с прядями седых волос.На данный момент публикация Хайек набрала уже почти 500 тысяч лайков. В комментариях поклонники выразили восхищение внешностью любимой актрисы. Многие отметили, что морщины и седые волосы лишь предают Сальме особого шарма: «Какая красивая женщина», «Женщина мечты», «Она вообще не стареет», «Горячая Сальма», «Разве ей не 25 лет?».