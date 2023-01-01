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Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью

Сегодня, 19:31
Бархатный сезон — излюбленная пора опытных путешественников.

Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью
Ведь красоты природы не иссякают с уходом лета. Собрали для наших читателей подборку мест, где хорошо не только в жаркие месяцы и где выбирают в этом сезоне отдыхать звёзды.

Юлия Барановская. Алтай

Телеведущая Юлия Барановская для путешествия по горному Алтаю выбрала осень. Время, когда природа расцвечивает всё особо яркими красками. Юлия осталась в восторге от поездки, чем поделилась с подписчиками в своих социальных сетях.

Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью


Елена Князева. Шанхай

Пожалуй, одно из самых необычных направлений для путешествий выбрала певица и актриса Елена Князева. В Шанхай звезда отправилась с сыном, поскольку он учит китайский язык. Поездка была организована в образовательных целях. В рамках путешествия Елена с сыном посетили Сады Юй, набережную Вайтань, старый Шанхай, Диснейлэнд, чайные домики и многие другие интересные локации.

Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью


Сергей Лазарев. Бали

Это я в январе сказочный остров заполонят туристы, а пока что он не так многолюден. Поездку в мекку инсайтов просветлённых и осознанных предпочёл Сергей Лазарев. 10 лет назад певец уже был на в тот момент не настолько распиаренном острове. В своих соцсетях Сергей поделился коллажем, давая подписчикам возможность сравнить фото с нынешнего отдыха и поездки десятилетней давности.

Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью


Юля Хадарцева. Турция

Звёздный психолог-расстановщик, проведя масштабное шоу с участием топовых звёзд шоу-бизнеса в Crocus City Hall, отправилась зарядить солнечные батареи в жаркую Турцию, где сейчас самый что ни на есть бархатный сезон. Из отпуска Юлия ведёт соцсети, делясь с подписчиками контентом на тему психологии. Как настоящий психолог, Хадарцева не бросает свою аудиторию даже находясь на отдыхе.

Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью


Карина Истомина. Дубай

Карина Истомина, недавно старшая Миссис Смоловой (что не удалось ни Виктории Лопырёвой, ни внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой), уже совсем не скрывает своего положения и с удовольствием делится с подписчиками «беременными» фото. Осенью будущая мама отправилась в знойный Дубай, который, кажется, не становится менее знойным ни в одно время года.

Юлия Барановская, Елена Князева, Юлия Хадарцева и другие звёзды, которые предпочли отдохнуть осенью

← LYUDMI порадовала поклонников акустичес...

Ключевые слова: Юлия Хадарцева, Карина Истомина, Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Елена Князева

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Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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