Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка

Если широкая Масленица по праву считается торжественным окончанием зимы, то ее началом можно смело считать старт нового сезона ГУМ-Катка на Красной площади.Новогодние украшения, ярмарочная суета, зимние увеселения и 2700 кв. м безупречного льда вновь появились в исторических декорациях Кремля.В этот вечер под сияющими фасадами ГУМа, который в этом году отмечает свой 130-летний юбилей, как всегда, собралось множество друзей и клиентов BoscoFamily, чтобы открыть зимний сезон и зарядиться праздничным зимним настроением.Опробовать лучший в Москве лед и погулять по новогодней ярмарке приехали Юлия Пересильд, Татьяна Навка,Ольга Глушкова,Жасмин,Виктория Дайнеко,Александр Олешко,Лиза Моряк,Александра Степанова и Иван Букин ,Алёна Водонаева,Маргарита Мамун и многие другие.