Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка

Сегодня, 16:41
На днях ГУМ-каток на Красной площади открыл 18 сезон.

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка
Если широкая Масленица по праву считается торжественным окончанием зимы, то ее началом можно смело считать старт нового сезона ГУМ-Катка на Красной площади.

Новогодние украшения, ярмарочная суета, зимние увеселения и 2700 кв. м безупречного льда вновь появились в исторических декорациях Кремля.

В этот вечер под сияющими фасадами ГУМа, который в этом году отмечает свой 130-летний юбилей, как всегда, собралось множество друзей и клиентов BoscoFamily, чтобы открыть зимний сезон и зарядиться праздничным зимним настроением.

Опробовать лучший в Москве лед и погулять по новогодней ярмарке приехали Юлия Пересильд, Татьяна Навка,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Ольга Глушкова,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Жасмин,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Виктория Дайнеко,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Александр Олешко,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Лиза Моряк,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Александра Степанова и Иван Букин ,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Алёна Водонаева,

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка


Маргарита Мамун и многие другие.

Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка

← Глюкоза предложила оценить её очередн...

Ключевые слова: Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Жасмин, Виктория Дайнеко, Александр Олешко, Лиза Моряк, Александра Степанова, Иван Букин, Алёна Водонаева, Маргарита Мамун

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Елизавета Боярская, Юлия Пересильд и другие блистали на красной дорожке кинофестиваля «Короче»
Татьяна Навка отпраздновала свой 46-й день рождения
Татьяна Навка очаровала эффектным нарядом на премьере фильма
Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"
Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка На днях ГУМ-каток на Красной площади открыл 18 сезон.
Глюкоза предложила оценить её очередной смелый образ Наталья Чистякова-Ионова любит сразить наповал своим внешним видом
Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА Премьерный показ прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья Мамочка и дочка уже вовсю готовятся к Рождеству.
Филипп Киркоров женился Кто мог стать второй половинкой Филиппа Бедросовича?
"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе С тех пор, как от Веры Брежневой прозвучала фраза про её новый альбом, где она кратко озвучила факт краха брака с Константином Меладзе (фраза звучала, как: "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском «Дякую». Слушайте сердцем"), - более артистка про развод не говорила.
Ксения Собчак опубликовала откровенное интервью с бывшим возлюбленным Умаром Джабраиловым Ксения Собчак решилась на необычный разговор с предпринимателем и политическим деятелем Умаром Джабраиловым.
Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна» В сети состоялась премьера нового трека российского блогера и музыканта SOROKIN (Никита Сорокин).
Юлия Колерт представила новый атмосферный трек Композиция получила название "Снег в лицо".
Митя Хрусталев объявил, что у него родилась дочь А в курсе ли его жена Мария Гончарук?
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.