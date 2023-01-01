Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка

Новогодние украшения, ярмарочная суета, зимние увеселения и 2700 кв. м безупречного льда вновь появились в исторических декорациях Кремля.
В этот вечер под сияющими фасадами ГУМа, который в этом году отмечает свой 130-летний юбилей, как всегда, собралось множество друзей и клиентов BoscoFamily, чтобы открыть зимний сезон и зарядиться праздничным зимним настроением.
Опробовать лучший в Москве лед и погулять по новогодней ярмарке приехали Юлия Пересильд, Татьяна Навка,
Ольга Глушкова,
Жасмин,
Виктория Дайнеко,
Александр Олешко,
Лиза Моряк,
Александра Степанова и Иван Букин ,
Алёна Водонаева,
Маргарита Мамун и многие другие.