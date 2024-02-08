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Певица Кети Топурия рассекретила третью беременность

08.02.24 / 22:05
37-летняя участница группы A’Studio Кети Топурия в третий раз станет мамой.

Певица Кети Топурия рассекретила третью беременность
Правда, пока что сама артистка информацию не подтвердила, но об этом говорят её знакомые. При чём сообщается, что Кети уже на солидном сроке беременности и должна родить весной 2024 года.

Стоит отметить, что в прошлый раз певица также до последнего скрывала интересное положение и раскрыла его довольно поздно, правда, сделав это красиво, в рамках премьеры клипа "Се ля ви". Видео было презентовано три года назад:



Папой третьего ребёнка Топурии станет её муж - бизнесмен и певец Лев Деньгов.

Певица Кети Топурия рассекретила третью беременность

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Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 3 575
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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