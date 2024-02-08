Певица Кети Топурия рассекретила третью беременность

37-летняя участница группы A’Studio Кети Топурия в третий раз станет мамой.
Правда, пока что сама артистка информацию не подтвердила, но об этом говорят её знакомые. При чём сообщается, что Кети уже на солидном сроке беременности и должна родить весной 2024 года.
Стоит отметить, что в прошлый раз певица также до последнего скрывала интересное положение и раскрыла его довольно поздно, правда, сделав это красиво, в рамках премьеры клипа "Се ля ви". Видео было презентовано три года назад:
Папой третьего ребёнка Топурии станет её муж - бизнесмен и певец Лев Деньгов.