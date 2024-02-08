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Беременная Зоя Бербер зарегистрировала брак с актером Максимом Белбородовым

08.02.24 / 22:19
Несмотря на солидный срок беременности, да и на то, что предложение было сделано несколько месяцев назад, Зоя Бербер только сейчас вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Белбородова.

Беременная Зоя Бербер зарегистрировала брак с актером Максимом Белбородовым
Фотографии, сделанные во время торжественной церемонии просочились в Сеть. На них видно, что Зоя постаралась выбрать наряд, не делающий акцент на внушительного размера животике.

Беременная Зоя Бербер зарегистрировала брак с актером Максимом Белбородовым


Естественно, на свадьбе присутствовала дочка Бербер, которая родилась в браке с Александром Синегузовым - сценаристом сериала «Реальные пацаны».

Беременная Зоя Бербер зарегистрировала брак с актером Максимом Белбородовым


По словам самой Зои, она благодарна Максиму за то, что тот так трепетно относится к девочке, что она смогла поверить в то, что мужчина сможет полюбить не своего ребёнка.

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Ключевые слова: Зоя Бербер

Количество просмотров: 3 614
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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