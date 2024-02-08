Беременная Зоя Бербер зарегистрировала брак с актером Максимом Белбородовым

Несмотря на солидный срок беременности, да и на то, что предложение было сделано несколько месяцев назад, Зоя Бербер только сейчас вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Белбородова.
Фотографии, сделанные во время торжественной церемонии просочились в Сеть. На них видно, что Зоя постаралась выбрать наряд, не делающий акцент на внушительного размера животике.
Естественно, на свадьбе присутствовала дочка Бербер, которая родилась в браке с Александром Синегузовым - сценаристом сериала «Реальные пацаны».
По словам самой Зои, она благодарна Максиму за то, что тот так трепетно относится к девочке, что она смогла поверить в то, что мужчина сможет полюбить не своего ребёнка.
Ключевые слова: Зоя Бербер
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Автор: Mysha
Автор фото: социальная сеть
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