В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта

У него родилась девочка. Этой радостью он поспешил поделиться с фолловерами, показав фото из родильной палаты. Только вот вместо хвалебных од супруге спортсмена и слов с поздравлениями, пара нарвалась на критику.Подавляющее большинство комментаторов возмущены тем, как выглядит модель Алеся Данчук якобы сразу после родов."Серьезно? Вы вообще видели рожениц прям после родов? Ей что укладку и макияж визажист делал во время схваток? А стилист платье подбирал с серёжками? Какой то бред!", "Родила такая и сразу ей макияж сделали. Или до. Уж не знаю", - шутят в Сети.По их мнению, Алеся выглядит даже слишком хорошо, что создаёт комплексы другим женщинам, у которых нет возможности нанять себе визажиста, стилиста или фотографа.Напомним, у пары уже есть дочка, рождённая весной 2022 года, которой супруги дали имя Кристабель. А появившуюся на свет дочку 12 сентября они назвали Мишель.