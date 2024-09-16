Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта

16.09.24 / 22:46
Звезда шоу "Ледниковый период" на Первом канале Александр Энберт во второй раз стал отцом.

В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта
У него родилась девочка. Этой радостью он поспешил поделиться с фолловерами, показав фото из родильной палаты. Только вот вместо хвалебных од супруге спортсмена и слов с поздравлениями, пара нарвалась на критику.

В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта


Подавляющее большинство комментаторов возмущены тем, как выглядит модель Алеся Данчук якобы сразу после родов.

В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта


"Серьезно? Вы вообще видели рожениц прям после родов? Ей что укладку и макияж визажист делал во время схваток? А стилист платье подбирал с серёжками? Какой то бред!", "Родила такая и сразу ей макияж сделали. Или до. Уж не знаю", - шутят в Сети.

В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта


По их мнению, Алеся выглядит даже слишком хорошо, что создаёт комплексы другим женщинам, у которых нет возможности нанять себе визажиста, стилиста или фотографа.

Напомним, у пары уже есть дочка, рождённая весной 2022 года, которой супруги дали имя Кристабель. А появившуюся на свет дочку 12 сентября они назвали Мишель.

В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта

← Бывший муж Полины Гагариной устроил Ю... Ирина Шейк без бровей снялась в неорди... →

Ключевые слова: Александр Энберт

Количество просмотров: 2 678
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Как Александр Энберт и его супруга назвали дочь
Беременная Супруга Александра Энберта находится в реанимации
Алеся Кафельникова разочаровала поклонников «поплохевшим» после родов внешним видом
"Ребёнка ещё не приносили": почему певице Anivar (Ани Варданян) не дали видеть дочь сразу после родов?
Ксению Бородину отправили на экстренную операцию Телеведущая Ксения Боородина является мамой-одиночкой для двоих дочек, а также полностью себя содержит. Порой она признавалась, что боится остаться без работы и средств к существованию, поэтому тщательно следит за здоровьем.
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич родила третью дочку Муж Анны Хилькевич Артур Волков (Мартиросян) всегда говорил о том, что мечтает о большой семье, хотя сама звезда канала ТНТ планировала остановиться на двоих детках.
Актёр Алексей Чадов стал отцом во второй раз У 43-летнего российского актёра театра и кино Алексея Чадова родился второй ребёнок.
Рози Хантингтон-Уайтли выбрала эффектный прозрачный наряд для нового выхода 37-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли всячески доказывает, что её супруг Джейсон Стэтхэм совсем не такой ревнивый, как его представляют СМИ. Она говорит об этом в интервью и своих постах. И сложно не поверить блондинке, смотря на то, в каких нарядах она появляется в обществе.
Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag Свой первый небольшой юбилей на днях отметил Zhara Mag.
Ирина Шейк без бровей снялась в неординарной фотосессии для Present Space 38-летняя модель Ирина Шейк появилась в объективе популярного и креативного фотографа Давита Гиоргадзе.
В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта Звезда шоу "Ледниковый период" на Первом канале Александр Энберт во второй раз стал отцом.
Бывший муж Полины Гагариной устроил Юлии Ковальчук почти эротическую фотосессию 41-летнюю певицу Юлию Ковальчук никак нельзя назвать звездой, которая часто сияет на обложках журналов. Да и по ТВ её клипы крутят довольно редко.
Twins Fest 2024: когда презентация клипа превращается в праздник близнецов Что может быть лучше, чем яркая презентация нового клипа?
Отправившись в горы, Виктория Боня показала до неузнаваемости опухшее лицо Несмотря на то, что Виктория Боня пережила серьёзную операцию по омоложению лица, поездка в горы показала, что природа беспощадна ко всему живому.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.