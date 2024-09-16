В Сети раскритиковали только что родившую супругу фигуриста Александра Энберта

Подавляющее большинство комментаторов возмущены тем, как выглядит модель Алеся Данчук якобы сразу после родов.
"Серьезно? Вы вообще видели рожениц прям после родов? Ей что укладку и макияж визажист делал во время схваток? А стилист платье подбирал с серёжками? Какой то бред!", "Родила такая и сразу ей макияж сделали. Или до. Уж не знаю", - шутят в Сети.
По их мнению, Алеся выглядит даже слишком хорошо, что создаёт комплексы другим женщинам, у которых нет возможности нанять себе визажиста, стилиста или фотографа.
Напомним, у пары уже есть дочка, рождённая весной 2022 года, которой супруги дали имя Кристабель. А появившуюся на свет дочку 12 сентября они назвали Мишель.