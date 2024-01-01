В День всех влюблённых Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой

И вчера, 14 февраля, в День всех влюблённых муж Аллы Борисовны, Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) этот самый сюрприз поклонникам и сделал.На своей странице в соцсети юморист показал новый кадр Аллы, которая сидит и что-то печатает в телефоне."Звонок другу", - коротко подписал картинку с 74-летней певицей Галкин.В Сети отметили, что Максим мог бы и написать слова любви под постом, раз обновил свой блог фотографией жены именно в День Святого Валентина. Но сам комик никак не стал реагировать на эти упрёки.