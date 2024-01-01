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В День всех влюблённых Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой

Сегодня, 00:15
Учитывая тот факт, что фотографии Аллы Пугачёвой и без того большая редкость, каждый новый снимок для фанатов Примадонны почти праздник.

В День всех влюблённых Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой
И вчера, 14 февраля, в День всех влюблённых муж Аллы Борисовны, Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) этот самый сюрприз поклонникам и сделал.

В День всех влюблённых Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой


На своей странице в соцсети юморист показал новый кадр Аллы, которая сидит и что-то печатает в телефоне.

"Звонок другу", - коротко подписал картинку с 74-летней певицей Галкин.

В День всех влюблённых Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой


В Сети отметили, что Максим мог бы и написать слова любви под постом, раз обновил свой блог фотографией жены именно в День Святого Валентина. Но сам комик никак не стал реагировать на эти упрёки.

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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева

Количество просмотров: 832
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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