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Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру

Вчера, 11:48
Не так давно Белла Хадид прошлась по городу в очень смелом наряде.

Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру
В конце сентября папарацци сделали несколько кадров во время её прогулки по Нью Йорку. Тогда Белла появилась на улицах в провокационном образе, достойном Джулии Фокс или Бьянки Цензори. Она надела белую футболку и белые шортики, больше похожие на трусы. В качестве верхней одежды использовалась куртка заметно большего размера.

Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру


Судя по всему, такой образ её зашел и на днях фотографы вновь заметили её в трусах и большой куртке. Только теперь вместо угг она надела что-то похожее на галоши.

Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру


Хадид является одной из главных законодательниц моды, так что, не исключено, что вскоре города заполонят модницы в похожих нарядах. Главное, чтобы погода позволяла.

Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру


Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру



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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 1 482
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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