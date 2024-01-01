Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру

В конце сентября папарацци сделали несколько кадров во время её прогулки по Нью Йорку. Тогда Белла появилась на улицах в провокационном образе, достойном Джулии Фокс или Бьянки Цензори. Она надела белую футболку и белые шортики, больше похожие на трусы. В качестве верхней одежды использовалась куртка заметно большего размера.Судя по всему, такой образ её зашел и на днях фотографы вновь заметили её в трусах и большой куртке. Только теперь вместо угг она надела что-то похожее на галоши.Хадид является одной из главных законодательниц моды, так что, не исключено, что вскоре города заполонят модницы в похожих нарядах. Главное, чтобы погода позволяла.