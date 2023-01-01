Мама Илона Маска против его боя с марком Цукербергом

Миллиардеру это не понравилось, и он решил разобраться с противником по-мужски. Маск вызвал Цукерберга на бой в октагоне, а тот согласился.Букмекеры уже потирали руку, но в дело вмешалась мама Илона."Я отменила бой. Я пока им об этом не сказала. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырёх футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", - заявила Мей Маск.Илон отреагировал на это смеющимся смайликом. Послушается ли он маму - скоро узнаем.