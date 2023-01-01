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Мама Илона Маска против его боя с марком Цукербергом

Сегодня, 17:22
Некоторое время назад Марк Цукерберг решил создать приложение-конкурент для заблокированного в РФ Твиттера, которым владеет Илон Маск.

Мама Илона Маска против его боя с марком Цукербергом
Миллиардеру это не понравилось, и он решил разобраться с противником по-мужски. Маск вызвал Цукерберга на бой в октагоне, а тот согласился.Букмекеры уже потирали руку, но в дело вмешалась мама Илона.

Мама Илона Маска против его боя с марком Цукербергом


"Я отменила бой. Я пока им об этом не сказала. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырёх футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", - заявила Мей Маск.

Мама Илона Маска против его боя с марком Цукербергом


Илон отреагировал на это смеющимся смайликом. Послушается ли он маму - скоро узнаем.

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Ключевые слова: julianews, Илон Маск, Марк Цукерберг

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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