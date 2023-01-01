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Владимир Фриске рассказал, почему не судится с Дмитрием Шепелевым за право видеть внука

Вчера, 21:56
Отец Жанны Фриске вот уже много лет не видел своего внука.

Владимир Фриске рассказал, почему не судится с Дмитрием Шепелевым за право видеть внука
Платон, после смерти певицы, живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Владимир Фриске уверен, что ведущий сливал в СМИ фото больной Жанны и не заботился о ней. А теперь он прячет от него единственного ребенка его покойной дочери. Но идти в суд отец артистки не хочет, так как боится, что это плохо отразится на Платоне.

Владимир Фриске рассказал, почему не судится с Дмитрием Шепелевым за право видеть внука


"Я не представляю даже, как я бы туда пришел. Если на суде у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: "Я их не знаю", или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Да и это всё повлияло бы на психику ребенка. Я самого этого процесса боюсь. Боюсь, что я на эмоциях могу что-то натворит", - рассказывает Владимир.

Владимир Фриске рассказал, почему не судится с Дмитрием Шепелевым за право видеть внука


Так что пока он просто ждет, когда Платон подрастет и надеется на встречу.

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Ключевые слова: julianews, Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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