Владимир Фриске рассказал, почему не судится с Дмитрием Шепелевым за право видеть внука

Платон, после смерти певицы, живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Владимир Фриске уверен, что ведущий сливал в СМИ фото больной Жанны и не заботился о ней. А теперь он прячет от него единственного ребенка его покойной дочери. Но идти в суд отец артистки не хочет, так как боится, что это плохо отразится на Платоне."Я не представляю даже, как я бы туда пришел. Если на суде у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: "Я их не знаю", или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Да и это всё повлияло бы на психику ребенка. Я самого этого процесса боюсь. Боюсь, что я на эмоциях могу что-то натворит", - рассказывает Владимир.Так что пока он просто ждет, когда Платон подрастет и надеется на встречу.