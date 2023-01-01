Анастасия Костенко рассказала, почему Дмитрий Тарасов улетел на Кипр без нее

Подписчиков супругов удивил так расклад, тем более ранее модель заявляла, что раздельный отдых для нее недопустим. Во избежания сплетен, Костенко решила прояснить ситуацию."Я расстроилась, не буду скрывать. Я разрывалась между двух событий: полететь с мужем на три дня на Кипр на день рождения его партнера или же осуществить давно задуманное – поехать на родину. Мои бабушки и дедушки не молодеют, и они нас очень ждали. Мы их не видели год. Конечно, я выбрала визит к родственникам", - сообщила Анастасия.При этом она призналась, что переживает сейчас нелегкие времена. Тарасов же у себя на странице тоже подтвердил, что в последнее время находится не в лучшем настроении, а его причину обещал раскрыть позже.