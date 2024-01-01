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Ксению Бородину отправили на экстренную операцию

Вчера, 23:51
Телеведущая Ксения Боородина является мамой-одиночкой для двоих дочек, а также полностью себя содержит. Порой она признавалась, что боится остаться без работы и средств к существованию, поэтому тщательно следит за здоровьем.

Ксению Бородину отправили на экстренную операцию
На днях Ксения отправилась к врачу на, как казалось ей, обычный осмотр. Но в итоге он завершился срочной операцией по причине того, что офтальмолог обнаружил у Ксении угрозу отслоения сетчатки.

Ксению Бородину отправили на экстренную операцию


Ксению Бородину отправили на экстренную операцию


"Мне сказали, что срочно надо устранить очаги повреждения на глазах. А у меня всю жизнь 100% зрение, я и подумать не могла. Откуда они взялись? Я была в шоке", - признаётся Ксюша.

Ксению Бородину отправили на экстренную операцию


Всё это время рядом с ней был новый бойфренд Николай Сердюков, который на странице в соцсети сообщил, что хирургическое вмешательство длилось 40 минут и завершилось успешно. Сейчас Ксения видит хорошо, собаку-поводыря или трость предлагать не надо.

Ксению Бородину отправили на экстренную операцию


Сама Бородина предположила, что проблемы такого характера могли появиться из-за нагрузки на глаза и частых перелётов.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 715
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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Ксению Бородину отправили на экстренную операцию Телеведущая Ксения Боородина является мамой-одиночкой для двоих дочек, а также полностью себя содержит. Порой она признавалась, что боится остаться без работы и средств к существованию, поэтому тщательно следит за здоровьем.
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