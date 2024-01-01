Ксению Бородину отправили на экстренную операцию

"Мне сказали, что срочно надо устранить очаги повреждения на глазах. А у меня всю жизнь 100% зрение, я и подумать не могла. Откуда они взялись? Я была в шоке", - признаётся Ксюша.
Всё это время рядом с ней был новый бойфренд Николай Сердюков, который на странице в соцсети сообщил, что хирургическое вмешательство длилось 40 минут и завершилось успешно. Сейчас Ксения видит хорошо, собаку-поводыря или трость предлагать не надо.
Сама Бородина предположила, что проблемы такого характера могли появиться из-за нагрузки на глаза и частых перелётов.