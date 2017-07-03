Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном

Первым делом Ксения делилась снимками счастливых детей, которые не вытащить из бассейна.Но ведь поклонники хотят видеть не только детей, но и фигуру Бородиной в купальнике, о чём прямо просили в комментариях. В итоге Ксюша, все-таки, решилась показать то, что спрятано.Сделала она это в юмористической форме, опубликовав смешной снимок с мужем Курбаном."Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике @zimamoscow"- шутит Ксюша.Стоит заметить, что раньше Омаров был против демонстрации тела жены в Инстаграм, но потом, видимо, понял, что подписчикам, как воздух, необходимы эротические фото звезды. Помимо этого многие отметили, что бюст Бородиной стал заметно больше. Но, скорее всего, это просто удачный ракурс. У Ксении и без того был солидный третий размерчик.