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Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном

Сегодня, 14:12
Несколько дней назад вся честная компания в составе Ксении Бородиной, Курбана Омарова и детей - Маруси, Омара и Теоны, - отправилась в Таиланд.

Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном
Первым делом Ксения делилась снимками счастливых детей, которые не вытащить из бассейна.

Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном


Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном


Но ведь поклонники хотят видеть не только детей, но и фигуру Бородиной в купальнике, о чём прямо просили в комментариях. В итоге Ксюша, все-таки, решилась показать то, что спрятано.

Сделала она это в юмористической форме, опубликовав смешной снимок с мужем Курбаном.

Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном


"Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике @zimamoscow"

- шутит Ксюша.

Стоит заметить, что раньше Омаров был против демонстрации тела жены в Инстаграм, но потом, видимо, понял, что подписчикам, как воздух, необходимы эротические фото звезды. Помимо этого многие отметили, что бюст Бородиной стал заметно больше. Но, скорее всего, это просто удачный ракурс. У Ксении и без того был солидный третий размерчик.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 1 521
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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