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Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни

Сегодня, 03:20
Знаменитый певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова совсем недавно впервые стали родителями.

Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни
Звездной паре невероятным образом удавалось скрывать предстоящее счастливое событие до самого дня появления на свет малышей-двойняшек Николаса и Люси. Затем 42-летний исполнитель сам сообщил о пополнении в семье подписчикам и поклонникам по всему миру. Однако даже они не сразу поверили, что Иглесиас и правда стал отцом.

Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни


Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни


Окончательно развеять последние слухи и домыслы Энрике решил лично на одном из недавних концертов - со сцены он рассказал, что стал папой почти 12 недель назад и теперь в его жизни три главные вещи - бесконечная любовь к детям, к своей избраннице, и, конечно, к поклонникам.

Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни


Ранее мама певца призналась, что малышка Люси очень похожа на Анну, тогда как Николас - копия Энрике.

Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни


Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни

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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова

Количество просмотров: 4 186
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com

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