Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных детях и главных вещах в своей жизни

Звездной паре невероятным образом удавалось скрывать предстоящее счастливое событие до самого дня появления на свет малышей-двойняшек Николаса и Люси. Затем 42-летний исполнитель сам сообщил о пополнении в семье подписчикам и поклонникам по всему миру. Однако даже они не сразу поверили, что Иглесиас и правда стал отцом.Окончательно развеять последние слухи и домыслы Энрике решил лично на одном из недавних концертов - со сцены он рассказал, что стал папой почти 12 недель назад и теперь в его жизни три главные вещи - бесконечная любовь к детям, к своей избраннице, и, конечно, к поклонникам.Ранее мама певца призналась, что малышка Люси очень похожа на Анну, тогда как Николас - копия Энрике.