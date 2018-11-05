Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма

05.11.18 / 19:14
29-летняя Полина Диброва ждёт четвертого ребёнка.

Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма
Об интересном положении супруги 58-летнего Дмитрия Диброва стало известно из Instagram Stories. На видео Полина спросила у младшего сына, который гладит животик мамы:

"Кто у мамы в животике?".

Поклонники уверены, что Полина не стала бы просто так публиковать подобные видео. Это ни что иное, как прямое доказательство того, что совсем скоро в семье Дибровых появится четвертый малыш.

Отметим, что это станет шестое отцовство для Дмитрия Диброва.

Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма


Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма


Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма


Кстати, на днях пара появилась на премьере фильма "Богемская рапсодия" в «Формула кино на Кутузовском». Полина в этот вечер была в наряде, где сложно увидеть беременный животик.

Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма


Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма


Вероятнее всего пока Полина решила, что не будет официально подтверждать эту новость, дождавшись более весомого срока.

Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма


Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма

← Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в ОАЭ Светлана Лобода уезжает из России к Тиллю Линдеманну →

Ключевые слова: Полина Диброва

Количество просмотров: 11 388
Автор: Mysha

Автор фото: paparazzi.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Полина Диброва поведала главный секрет стройности
Полина Диброва восхитила беременным снимком
Полина Диброва отреагировала на новость о своей беременности
Полина Диброва поведала о пополнении в семье
Самое популярное за неделю

Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье Популярная певица Дуа Липа появилась на красной дорожке в необычном образе.
Константин Меладзе впервые рассказал о подарках от Веры Брежневой Композитор Константин Меладзе поведал о фантастических подарках на день рождения, которые делает его супруга Вера Брежнева.
Диана Крюгер родила первенца 42-летняя актриса Диана Крюгер впервые стала мамой.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце опять поссорились. Или сделали вид? Не так давно актерская пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце завели блог на Youtube, за жизнью супругов следит несколько миллионов человек.
Марго Овсянникова из Дом-2 снимает клип на песню "Бомбовая" Две недели назад яркая участница телестройки Марго Овсянникова покинула проект Дом-2.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.