Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма

"Кто у мамы в животике?".
Поклонники уверены, что Полина не стала бы просто так публиковать подобные видео. Это ни что иное, как прямое доказательство того, что совсем скоро в семье Дибровых появится четвертый малыш.
Отметим, что это станет шестое отцовство для Дмитрия Диброва.
Кстати, на днях пара появилась на премьере фильма "Богемская рапсодия" в «Формула кино на Кутузовском». Полина в этот вечер была в наряде, где сложно увидеть беременный животик.
Вероятнее всего пока Полина решила, что не будет официально подтверждать эту новость, дождавшись более весомого срока.