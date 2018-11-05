Беременная 4-ым ребёнком 29-летняя Полина Диброва пришла с мужем на премьеру фильма

Об интересном положении супруги 58-летнего Дмитрия Диброва стало известно из Instagram Stories. На видео Полина спросила у младшего сына, который гладит животик мамы:"Кто у мамы в животике?".Поклонники уверены, что Полина не стала бы просто так публиковать подобные видео. Это ни что иное, как прямое доказательство того, что совсем скоро в семье Дибровых появится четвертый малыш.Отметим, что это станет шестое отцовство для Дмитрия Диброва.Кстати, на днях пара появилась на премьере фильма "Богемская рапсодия" в «Формула кино на Кутузовском». Полина в этот вечер была в наряде, где сложно увидеть беременный животик.Вероятнее всего пока Полина решила, что не будет официально подтверждать эту новость, дождавшись более весомого срока.