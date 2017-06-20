Считанные часы до «Оскара-2019»: фавориты и неожиданные факты о главной кинопремии года

Мы уже сообщали, что церемония в этом году впервые за 30 лет пройдет без ведущего - время, которое обычно отводится под порой колкие шутки со сцены, будет заполнено музыкальными номерами и видеотрансляциями. Среди музыкальных номеров поклонники кино особенно ждут выступления легендарной группы Queen с солистом Адамом Ламбертом, а также номера Леди Гаги и Брэдли Купера - они исполнят песню Shallow из фильма "Звезда родилась". Композиция представлена в номинации "Лучшая песня", а Леди Гага и Брэдли Купер, исполнившие в ленте главные роли, номинированы как "Лучшая актриса" и "Лучший актер" соответственно.
Одним из фильмов-фаворитов считается "Богемская рапсодия" - биографическая лента о группе Queen представлена в пяти номинациях. Лидерами по числу номинаций стали "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса и черно-белая лента "Рома" Альфонсо Куарона - каждый фильм числится в 10 категориях.
Самый неожиданный факт о нынешнем "Оскаре" спрятался в традиционных подарках, которые получат номинанты - роскошная подарочная корзина, стоимость которой оценивается примерно в 100 тысяч долларов, в этом году будет включать в себя коробочку конфет с марихуаной. Также в наборе будут косметические средства с тем же компонентом в составе. Напомним, употребление каннабиса в Калифорнии легализовано с 2016 года. Также в корзинах будут более традиционные угощения, путешествия на фешенебельные спа-курорты в разных частях мира, круизы, спортивное питание и средства по уходу за полостью рта, фены и даже забавный вантуз для туалета в форме эмоджи.