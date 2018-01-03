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Сына Кима Кардашьян срочно положили в больницу

Сегодня, 18:43
Перед Новым годом звездной семье Ким Кардашьян и Канье Уэста пришлось немало поволноваться.

Сына Кима Кардашьян срочно положили в больницу
За несколько дней до праздников сын пары, двухлетний Сейнт, был экстренно госпитализирован. У мальчика диагностировали пневмонию, и он пробыл в больнице до 30 декабря.

Сына Кима Кардашьян срочно положили в больницу


Родители все время находились рядом с сыном, теперь же ему гораздо лучше, и он уже дома со своей семьей. Ким старается максимально включить своего сына в светскую жизнь, поэтому в декабре мальчик везде ходил с мамой, хотя ему всего лишь недавно исполнилось только два годика.

Сына Кима Кардашьян срочно положили в больницу

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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