Родители все время находились рядом с сыном, теперь же ему гораздо лучше, и он уже дома со своей семьей. Ким старается максимально включить своего сына в светскую жизнь, поэтому в декабре мальчик везде ходил с мамой, хотя ему всего лишь недавно исполнилось только два годика.
Сына Кима Кардашьян срочно положили в больницу
Сегодня, 18:43
Перед Новым годом звездной семье Ким Кардашьян и Канье Уэста пришлось немало поволноваться.
За несколько дней до праздников сын пары, двухлетний Сейнт, был экстренно госпитализирован. У мальчика диагностировали пневмонию, и он пробыл в больнице до 30 декабря.
Родители все время находились рядом с сыном, теперь же ему гораздо лучше, и он уже дома со своей семьей. Ким старается максимально включить своего сына в светскую жизнь, поэтому в декабре мальчик везде ходил с мамой, хотя ему всего лишь недавно исполнилось только два годика.
Родители все время находились рядом с сыном, теперь же ему гораздо лучше, и он уже дома со своей семьей. Ким старается максимально включить своего сына в светскую жизнь, поэтому в декабре мальчик везде ходил с мамой, хотя ему всего лишь недавно исполнилось только два годика.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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