Сына Кима Кардашьян срочно положили в больницу

За несколько дней до праздников сын пары, двухлетний Сейнт, был экстренно госпитализирован. У мальчика диагностировали пневмонию, и он пробыл в больнице до 30 декабря.Родители все время находились рядом с сыном, теперь же ему гораздо лучше, и он уже дома со своей семьей. Ким старается максимально включить своего сына в светскую жизнь, поэтому в декабре мальчик везде ходил с мамой, хотя ему всего лишь недавно исполнилось только два годика.