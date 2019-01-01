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Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта

Вчера, 22:50
Ведущая Ирена Понарошку взрослая женщина, но её признание многим показались чрезмерно откровенным, а всё дело в том, что мама двоих детей призналась, что описаться от смеха ей помогли укрепления мышц тазового дна.

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта
Более популярное название - упражнения Кегеля.

"Если бы не упражнения Кегеля, сегодня казуса на съемках было бы не избежать... Было невозможно смешно! Смотрите сегодня в 23.30 @vecherniy_urgant на Первом или завтра во всех Ютубах страны!

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


P.S. Пытаюсь судорожно вспомнить, я в начале программы сказала «надела платье» или все таки облажалась и «одела» его?!",

- писала Ирена в Инстаграм.

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


В комментариях сразу появились фразы про то, что это не совсем этично выдавать такие откровения, да и не по возрасту.

А с другой стороны, у Ирены Понарошку 2.2 млн подписчиков в Инстаграм, с которыми она старается разговаривать на одном языке. После такого заявления, многие люди, которых беспокоит недержание, задумаются о том, что лечить его можно и нужно, в том числе с помощью этих самым упражнений.

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


Кстати, многие подумали, что это очередной пиар-ход со стороны Ирены - быть без комплексов и безбашенной.

Напомним, что в начале сентября 2019 в сети ходили слухи, что Ирена решила развестись с мужем Александром Глуховым, известным как DJ List. Александр даже разместил крик души в блоге, написав:

«Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам!».

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


Сопроводил свою публикацию Александр фотографией Понарошку, сделанной в период беременности. Глухов признался, что он «просто был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья!». Но потом Глухов удалил публикацию и разместил новый пост, в котором объяснил причину своего поведения.

«Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь! Больше не верю», — написал 43-летней диджей.

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


Но потом и эта запись исчезла. Александр посчитал, что погорячился и сделал новое заявление. На этот раз он попросил у всех прощения за «прорыв эмоций».

«Иммерсивный импульс затмил разум! Страсть всегда приводит к страданиям! Мозг только включился (к счастью)!» — признался он.

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта


В данный момент у пары всё хорошо, Понарошку и Глухов воспитывают двух сыновей. Первый ребёнок появился на свет в марте 2011 года, второй ребенок родился у пары в феврале 2018 года.

Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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