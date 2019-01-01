Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта

Более популярное название - упражнения Кегеля."Если бы не упражнения Кегеля, сегодня казуса на съемках было бы не избежать... Было невозможно смешно! Смотрите сегодня в 23.30 @vecherniy_urgant на Первом или завтра во всех Ютубах страны!P.S. Пытаюсь судорожно вспомнить, я в начале программы сказала «надела платье» или все таки облажалась и «одела» его?!",- писала Ирена в Инстаграм.В комментариях сразу появились фразы про то, что это не совсем этично выдавать такие откровения, да и не по возрасту.А с другой стороны, у Ирены Понарошку 2.2 млн подписчиков в Инстаграм, с которыми она старается разговаривать на одном языке. После такого заявления, многие люди, которых беспокоит недержание, задумаются о том, что лечить его можно и нужно, в том числе с помощью этих самым упражнений.Кстати, многие подумали, что это очередной пиар-ход со стороны Ирены - быть без комплексов и безбашенной.Напомним, что в начале сентября 2019 в сети ходили слухи, что Ирена решила развестись с мужем Александром Глуховым, известным как DJ List. Александр даже разместил крик души в блоге, написав:«Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам!».Сопроводил свою публикацию Александр фотографией Понарошку, сделанной в период беременности. Глухов признался, что он «просто был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья!». Но потом Глухов удалил публикацию и разместил новый пост, в котором объяснил причину своего поведения.«Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь! Больше не верю», — написал 43-летней диджей.Но потом и эта запись исчезла. Александр посчитал, что погорячился и сделал новое заявление. На этот раз он попросил у всех прощения за «прорыв эмоций».«Иммерсивный импульс затмил разум! Страсть всегда приводит к страданиям! Мозг только включился (к счастью)!» — признался он.В данный момент у пары всё хорошо, Понарошку и Глухов воспитывают двух сыновей. Первый ребёнок появился на свет в марте 2011 года, второй ребенок родился у пары в феврале 2018 года.