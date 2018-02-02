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Ксения Собчак опубликовала редкие снимки со своей свадьбы

Сегодня, 09:20
В 2013 году актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак тайно поженились, о свадьбе пары не знали даже приглашенные гости.

Ксения Собчак опубликовала редкие снимки со своей свадьбы
Вчера же супруги отметили пятилетнюю годовщину своего брака. В честь этого важного дня Ксения разместила в своем микроблоге фотографии с торжества, которые ранее нигде не были обнародованы.

«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и скромно поженились в кругу самый близких людей, которые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу. «Добрые Люди» тут же принялись обсуждать, что это «пиарход», «ненадолго» «не всерьез»… Решения я действительно принимаю быстро, но только тогда, когда уверена в их правильности!

Ксения Собчак опубликовала редкие снимки со своей свадьбы


И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын! Спасибо @mvitorgan за каждый день прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя!

Теперь «Добрые Люди» тоже говорят про мою новую жизнь: «пиарход» и «не всерьез». Что же им сказать? Поговорим с вами через 5, а лучше через 6 лет!» - написала под снимком Собчак.

Напомним, что сейчас у пары подрастает очаровательный сын, в котором молодые родители души не чают.

Ксения Собчак опубликовала редкие снимки со своей свадьбы

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган

Количество просмотров: 3 692
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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