Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы: Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом

На самом деле, многие, следившие за этой парой, скорее ожидали не новостей о предстоящей свадьбе, а того момента, когда они официально объявят о своем расставании. Этот момент настал совсем недавно, и юная Аврора опубликовала пост на своей странице в социальной сети, в котором сообщила, что их роман с Григорием Викторовичем завершен.В своем сообщении она использовала стандартные фразы, которые обычно сопровождают расставания:«Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше».Звучит это, конечно, несколько странно из уст вчерашней школьницы Авроры, которая говорит так, будто бы прожила с Лепсом долгую совместную жизнь.Но, на самом деле, для Авроры все сложилос, как нельзя хорошо. Она достигла своих целей, которые, вероятно, ставила перед собой, когда начала отношения с Лепсом. Их «роман» помог ей стать более известной в медийном пространстве. Она смогла значительно увеличить количество своих подписчиков в социальных сетях, её стали приглашать на различные светские мероприятия, и даже она приняла участие в одном из популярных реалити-шоу. Таким образом, можно сказать, что всё произошло так, как она и планировала.Возможно, что этот роман даже не был коммерческим и мама Авроры не потратила ни копейки на такое продвижение дочери. По слухам, они являются давними знакомыми, поскольку их загородные дома находятся по соседству, так что Григорий Викторович мог просто помчь э из добрых побуждений.