Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья

27.01.26 / 13:30
И сама продемонстрировала одну из моделей.

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья
Но для начала она решила подогреть интерес к коллекции SYRN by Sydney Sweeney экшн-роликом, где она вместе с компанией друзей и любимой собакой пробирается на запретную территорию вокруг знаменитой надписи Hollywood.

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья


Там они вытряхивают из мешков огромное количество лифчиков и начинают развешивать их, как гирлянды на этих гигантских буквах.

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья


Говорят, что штраф за проникновение на территорию и мелкое хулиганство она уже заплатила, но вот насколько эта акция будет способствовать продвижению линейки её белья – большой вопрос.

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья


Глядя на эти лифчики, особых восторгов не испытываешь, поскольку если это и есть её модели, то это такое себе.

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья


А если она брала эти лифчики оптом на китайском рынке ради акции, то, при чем здесь тогда её коллекция?

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья


Правда, она еще записала ролик, где сообщает о своем бренде, надписью на зеркале и вот тут уже, вопросов нет.

Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья





