Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья

Там они вытряхивают из мешков огромное количество лифчиков и начинают развешивать их, как гирлянды на этих гигантских буквах.
Говорят, что штраф за проникновение на территорию и мелкое хулиганство она уже заплатила, но вот насколько эта акция будет способствовать продвижению линейки её белья – большой вопрос.
Глядя на эти лифчики, особых восторгов не испытываешь, поскольку если это и есть её модели, то это такое себе.
А если она брала эти лифчики оптом на китайском рынке ради акции, то, при чем здесь тогда её коллекция?
Правда, она еще записала ролик, где сообщает о своем бренде, надписью на зеркале и вот тут уже, вопросов нет.