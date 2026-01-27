Сидни Суини оригинально анонсировала выход собственной коллекции нижнего белья

Но для начала она решила подогреть интерес к коллекции SYRN by Sydney Sweeney экшн-роликом, где она вместе с компанией друзей и любимой собакой пробирается на запретную территорию вокруг знаменитой надписи Hollywood.Там они вытряхивают из мешков огромное количество лифчиков и начинают развешивать их, как гирлянды на этих гигантских буквах.Говорят, что штраф за проникновение на территорию и мелкое хулиганство она уже заплатила, но вот насколько эта акция будет способствовать продвижению линейки её белья – большой вопрос.Глядя на эти лифчики, особых восторгов не испытываешь, поскольку если это и есть её модели, то это такое себе.А если она брала эти лифчики оптом на китайском рынке ради акции, то, при чем здесь тогда её коллекция?Правда, она еще записала ролик, где сообщает о своем бренде, надписью на зеркале и вот тут уже, вопросов нет.