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Дочь Максима Виторгана предстала в нижнем белье

Сегодня, 13:41
У Максима Виторгана помимо сына Платона от Ксении Собчак подрастает дочь Полина от предыдущего брака.

Дочь Максима Виторгана предстала в нижнем белье
Девушка в свои 20 лет уже начала покорять отечественный шоу-бизнес, снявшись в нескольких картинах. Полина решила повторить судьбу своих звездных родителей и заняться кинематографом.

На днях девушка поразила подписчиков, разместив в своем микроблоге фотографии, на которых она позирует в кружевном белье.

Дочь Максима Виторгана предстала в нижнем белье


«Пусть будет хороший день», - подписала снимок Полина.

Интересно, как папа отреагирует на такую раскрепощенность своей дочери.

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Ключевые слова: Максим Виторган, Полина Виторган

Количество просмотров: 7 644
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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