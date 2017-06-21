Дочь Максима Виторгана предстала в нижнем белье

Девушка в свои 20 лет уже начала покорять отечественный шоу-бизнес, снявшись в нескольких картинах. Полина решила повторить судьбу своих звездных родителей и заняться кинематографом.На днях девушка поразила подписчиков, разместив в своем микроблоге фотографии, на которых она позирует в кружевном белье.«Пусть будет хороший день», - подписала снимок Полина.Интересно, как папа отреагирует на такую раскрепощенность своей дочери.