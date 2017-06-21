Дочь Максима Виторгана предстала в нижнем белье

Девушка в свои 20 лет уже начала покорять отечественный шоу-бизнес, снявшись в нескольких картинах. Полина решила повторить судьбу своих звездных родителей и заняться кинематографом.
На днях девушка поразила подписчиков, разместив в своем микроблоге фотографии, на которых она позирует в кружевном белье.
«Пусть будет хороший день», - подписала снимок Полина.
Интересно, как папа отреагирует на такую раскрепощенность своей дочери.
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, Полина Виторган
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