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Амаль Клуни поразила, выйдя в свет в комбинезоне, отлично сидящем на ее фигуре

Сегодня, 15:42
Два месяца назад Амаль Клуни подарила своему супругу знаменитому актеру Джорджу Клуни очаровательных близнецов Эллу и Александра.

Амаль Клуни поразила, выйдя в свет в комбинезоне, отлично сидящем на ее фигуре
Сейчас семья находится на отдыхе в Италии на озере Комо, где их сложно запечатлеть, так как большую часть времени супруги проводят на территории дома. На днях же Амаль и Джордж устроили себе свидание и отправились в ресторан.

Амаль Клуни поразила, выйдя в свет в комбинезоне, отлично сидящем на ее фигуре


Папарацци удалось заснять молодых родителей. Стоит заметить, что Амаль в комбинезоне в полоску выглядела просто шикарно. Она может похвастаться такой же идеальной фигурой, что и до родов.

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Ключевые слова: Амаль Клуни

Количество просмотров: 403
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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