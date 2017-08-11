Папарацци удалось заснять молодых родителей. Стоит заметить, что Амаль в комбинезоне в полоску выглядела просто шикарно. Она может похвастаться такой же идеальной фигурой, что и до родов.
Амаль Клуни поразила, выйдя в свет в комбинезоне, отлично сидящем на ее фигуре
Сегодня, 15:42
Два месяца назад Амаль Клуни подарила своему супругу знаменитому актеру Джорджу Клуни очаровательных близнецов Эллу и Александра.
Сейчас семья находится на отдыхе в Италии на озере Комо, где их сложно запечатлеть, так как большую часть времени супруги проводят на территории дома. На днях же Амаль и Джордж устроили себе свидание и отправились в ресторан.
Папарацци удалось заснять молодых родителей. Стоит заметить, что Амаль в комбинезоне в полоску выглядела просто шикарно. Она может похвастаться такой же идеальной фигурой, что и до родов.
Папарацци удалось заснять молодых родителей. Стоит заметить, что Амаль в комбинезоне в полоску выглядела просто шикарно. Она может похвастаться такой же идеальной фигурой, что и до родов.
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Ключевые слова: Амаль Клуни
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Количество просмотров: 403
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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