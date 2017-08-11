Амаль Клуни поразила, выйдя в свет в комбинезоне, отлично сидящем на ее фигуре

Сейчас семья находится на отдыхе в Италии на озере Комо, где их сложно запечатлеть, так как большую часть времени супруги проводят на территории дома. На днях же Амаль и Джордж устроили себе свидание и отправились в ресторан.Папарацци удалось заснять молодых родителей. Стоит заметить, что Амаль в комбинезоне в полоску выглядела просто шикарно. Она может похвастаться такой же идеальной фигурой, что и до родов.