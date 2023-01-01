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91-летний актер Стенио Гарсия из сериала «Клон» сделал пластическую операцию

Вчера, 13:57
91-летний актер Стенио Гарсия получил невероятную популярность благодаря сериалу «Клон».

91-летний актер Стенио Гарсия из сериала «Клон» сделал пластическую операцию
Недавно стало известно, что мужчина решился на пластическую операцию. На улучшение своей внешности «дядю Али» вдохновила его супруга, которая моложе знаменитости почти на 40 лет. Об этом сообщает издание Woman.ru.

По сообщению источника, Стенио сделал ряд пластических операций, чтобы выглядеть моложе.

91-летний актер Стенио Гарсия из сериала «Клон» сделал пластическую операцию


Отмечается, что фанаты «дяди Али» посчитали, что его изменения смотрятся весьма натурально, ведь до процедур он выглядел совершенно иначе. Однако связано это было с отеком после операции, который в скором времени сошел на нет.

Стоит отметить, что в начале июля актера госпитализировали. СМИ писали, что врачи диагностировали ему септицемию (одна из форм сепсиса). Некоторые поклонники Стенио связали это с пластической операцией, однако медики сообщили, что никакой связи между этим нет.

91-летний актер Стенио Гарсия из сериала «Клон» сделал пластическую операцию

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Ключевые слова: Стенио Гарсия, olganews

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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