91-летний актер Стенио Гарсия из сериала «Клон» сделал пластическую операцию

Недавно стало известно, что мужчина решился на пластическую операцию. На улучшение своей внешности «дядю Али» вдохновила его супруга, которая моложе знаменитости почти на 40 лет. Об этом сообщает издание Woman.ru.По сообщению источника, Стенио сделал ряд пластических операций, чтобы выглядеть моложе.Отмечается, что фанаты «дяди Али» посчитали, что его изменения смотрятся весьма натурально, ведь до процедур он выглядел совершенно иначе. Однако связано это было с отеком после операции, который в скором времени сошел на нет.Стоит отметить, что в начале июля актера госпитализировали. СМИ писали, что врачи диагностировали ему септицемию (одна из форм сепсиса). Некоторые поклонники Стенио связали это с пластической операцией, однако медики сообщили, что никакой связи между этим нет.