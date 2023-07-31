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62-летний актер Джорд Клуни вместе с семьей отправился на отдых в Италию

Вчера, 14:26
62-летний американский актер Джордж Клуни почти 10 лет счастлив в браке с супругой, которая моложе на 17 лет.

62-летний актер Джорд Клуни вместе с семьей отправился на отдых в Италию
Возлюбленные вместе воспитывают 6-летних двойняшек - дочку Эмму и сына Александра.

Несколько дней назад папарацци удалось запечатлеть все семейство во время прогулки на яхте. Судя по фотографиям, которые сделали репортеры, все четверо прекрасно проводили время: они выглядели расслабленными, улыбались и наслаждались видами озера Комо.

62-летний актер Джорд Клуни вместе с семьей отправился на отдых в Италию


Амаль Клуни в тот день была в винтажном платье черного цвета, ее супруг, голливудский актер, был одет в темно-синюю рубашку-поло и бежевые брюки. Дочка Эмма примерила черно-белый наряд, а сын Александр на снимках предстал в футболке и бежевых шортах.

62-летний актер Джорд Клуни вместе с семьей отправился на отдых в Италию


По информации инсайдеров, семья устраивает летнее путешествие в Италию каждый год. Дети супругов особенно ждут этот отдых, так как впереди им предстоит поиграть в футбол и позаниматься живописью.

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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Клуни, olganews

Количество просмотров: 1 105
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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