62-летний актер Джорд Клуни вместе с семьей отправился на отдых в Италию

Возлюбленные вместе воспитывают 6-летних двойняшек - дочку Эмму и сына Александра.Несколько дней назад папарацци удалось запечатлеть все семейство во время прогулки на яхте. Судя по фотографиям, которые сделали репортеры, все четверо прекрасно проводили время: они выглядели расслабленными, улыбались и наслаждались видами озера Комо.Амаль Клуни в тот день была в винтажном платье черного цвета, ее супруг, голливудский актер, был одет в темно-синюю рубашку-поло и бежевые брюки. Дочка Эмма примерила черно-белый наряд, а сын Александр на снимках предстал в футболке и бежевых шортах.По информации инсайдеров, семья устраивает летнее путешествие в Италию каждый год. Дети супругов особенно ждут этот отдых, так как впереди им предстоит поиграть в футбол и позаниматься живописью.