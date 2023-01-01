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Телеведущая Дана Борисова показала поклонникам результат двух перенесенных липосакций

Сегодня, 12:18
47-летняя телеведущая Дана Борисова сейчас отдыхает в Турции.

Телеведущая Дана Борисова показала поклонникам результат двух перенесенных липосакций
На курорт звезда «Армейского магазина» прилетела, чтобы посетить свадьбу своей подруги Адель Сергеенковой.

Несколько дней назад на странице личного блога знаменитости появилось новое фото в купальнике. В кадре Борисова позирует в черном комплекте, который состоял из лифа без бретелек и трусиков танго. Телеведущая сделала легкий макияж, а волосы собрала в слегка небрежный пучок.

Телеведущая Дана Борисова показала поклонникам результат двух перенесенных липосакций


«Всегда считала, что простота украшает», — сообщила Дана.

На фото невооруженным глазом видны последствия перенесенных в прошлом году операций. Борисова признавалась, что их было сразу две.

Телеведущая Дана Борисова показала поклонникам результат двух перенесенных липосакций


Телеведущая решила избавиться от лишних килограммов с помощью липосакции, однако делала это у разных врачей. Дана тогда рекомендовала поклонникам внимательнее относиться к выбору специалиста, ведь работа второго хирурга ей не понравилась.

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Ключевые слова: Дана Борисова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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