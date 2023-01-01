23-летняя дочь Ларисы Гузеевой ответила на критику своей фигуры

Девушка признается, что получает много сообщений от недоброжелателей, которые недовольны ее фигурой. По словам звездной дочки, ей надоело читать подобные оскорбления.Недавно на Ольгу снова обрушилась волна хейта. Все началось с того, что Настя Ивлеева выложила на своей странице в социальных сетях снимок, на котором запечатлела как девушка делает ей прическу. Стоит отметить, что Бухарова работает гримершей на съемочной площадке фильма «Мальвина», где снимается блогерша.«Прямо сейчас на ваших глазах дочь Гузеевой делает прическу женщине, которая играет Мальвину. Леля, смачно харкни мне в лицо, пожалуйста», – написала Настя.Фолловеры Ивлеевой оказались не благосклонны к пышным формам Ольги, а один из пользователей Сети даже назвал ее «жирной коровой». Бухарова решила ответить хейтерам.«Интересно, когда люди пишут мне такие вещи, им кажется, что я из пластика или железа? Может, что я бесчувственное одноклеточное или растение?», – написала она в личном блоге.Напомним, Лариса Гузеева родила Ольгу в 2000 году от ресторатора Игоря Бухарова. Телесваха всячески защищает свою дочь от нападок недоброжелателей и делает все, чтобы ее поддержать. При этом телеведущая не скрывает, что не является идеальным родителем.