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Хейтеры затравили бывшую невесту покойного Вячеслава Гришечкина

Сегодня, 13:55
15 сентября скончался актер Вячеслав Гришечкин.

Хейтеры затравили бывшую невесту покойного Вячеслава Гришечкина
До конца не понятно, что же стало истинной причиной ухода из жизни звезды сериала «Солдаты», но версии звучат разные. Кто-то даже считает, что во всем виновата его бывшая невеста - 34-летняя Диана Бичарова.

Сама девушка заявляет, что больше года назад рассталась с Вячеславом, и их общение можно было назвать дружеским. Они также поддерживали связь как коллеги, так как Гришечкин состоял в творческом объединении «Артисты воинам России», которое было создано ею.

Хейтеры затравили бывшую невесту покойного Вячеслава Гришечкина


«Мы со Славой прекрасно общались, дружили, и он знал, что я вышла замуж за другого мужчину. Но после его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это еще самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы... И грудь у меня ненастоящая — за его счет сделала, и физиономия хищная», — пожаловалась Диана.

Продюсер призналась, что и сама знает о своих недостатках, но это не повод травить ее в Сети. Из-за переживаний на этот счет Бичаровой даже пришлось обратиться за консультацией к челюстно-лицевому хирургу Александру Вдовину. Специалист осмотрел Диану и заявил, что у девушки действительно натуральная внешность.

Хейтеры затравили бывшую невесту покойного Вячеслава Гришечкина


Однако он посоветовал ей безоперационную лазерную липосакцию, чтобы избавиться от второго подбородка, а также сделать подтяжку кожи на шее и инъекции против морщин.

Что же касается груди Дианы, то хирург также подтвердил ее подлинность.

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Ключевые слова: Диана Бичарова, Вячеслав Гришечкин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Комсомольская правда

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