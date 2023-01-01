Хейтеры затравили бывшую невесту покойного Вячеслава Гришечкина

До конца не понятно, что же стало истинной причиной ухода из жизни звезды сериала «Солдаты», но версии звучат разные. Кто-то даже считает, что во всем виновата его бывшая невеста - 34-летняя Диана Бичарова.Сама девушка заявляет, что больше года назад рассталась с Вячеславом, и их общение можно было назвать дружеским. Они также поддерживали связь как коллеги, так как Гришечкин состоял в творческом объединении «Артисты воинам России», которое было создано ею.«Мы со Славой прекрасно общались, дружили, и он знал, что я вышла замуж за другого мужчину. Но после его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это еще самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы... И грудь у меня ненастоящая — за его счет сделала, и физиономия хищная», — пожаловалась Диана.Продюсер призналась, что и сама знает о своих недостатках, но это не повод травить ее в Сети. Из-за переживаний на этот счет Бичаровой даже пришлось обратиться за консультацией к челюстно-лицевому хирургу Александру Вдовину. Специалист осмотрел Диану и заявил, что у девушки действительно натуральная внешность.Однако он посоветовал ей безоперационную лазерную липосакцию, чтобы избавиться от второго подбородка, а также сделать подтяжку кожи на шее и инъекции против морщин.Что же касается груди Дианы, то хирург также подтвердил ее подлинность.