Ольга Орлова призналась, что находится на содержании

Артистка считает, что за финансовое благополучие семьи должен отвечать в первую очередь мужчина. У экс-солистки поп-группы «Блестящие» есть свои рассуждения на этот счет, которыми она поделилась на странице в социальных сетях.У Орловой двое детей. Первого наследника Артема она родила 22 года назад от бизнесмена Александра Карманова, а от нынешнего супруга Валерия певица воспитывает маленькую дочку Аню. По словам Ольги, содержанием семьи всегда занимались ее мужчины.«Я с 16 лет работаю. У меня всегда были и есть свои независимые деньги. Мой бывший муж и мой нынешний практически полностью содержали и содержат семью. Это можно считать "на содержании"?» — поинтересовалась она.Орлова призналась, что даже в отношениях вне брака о ней всегда заботились, при этом она сама никогда ничего не просила.«Просто нормальный мужчина всегда позаботиться о том, чтобы его женщина была "за мужчиной". Для каждой семьи или пары всегда есть свои нормы финансовых отношений. Важно, чтобы обоих всё устраивало», — резюмировала артистка.Кстати, буквально сегодня Орлова со всем своим семейством переехала в новый дом, который построил Валерий. После замужества и рождения второго ребенка в старом жилище артистки просто-напросто не хватало места для всех.