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Ольга Орлова призналась, что находится на содержании

Сегодня, 13:24
45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова - сторонница традиционных семейных ценностей.

Ольга Орлова призналась, что находится на содержании
Артистка считает, что за финансовое благополучие семьи должен отвечать в первую очередь мужчина. У экс-солистки поп-группы «Блестящие» есть свои рассуждения на этот счет, которыми она поделилась на странице в социальных сетях.

У Орловой двое детей. Первого наследника Артема она родила 22 года назад от бизнесмена Александра Карманова, а от нынешнего супруга Валерия певица воспитывает маленькую дочку Аню. По словам Ольги, содержанием семьи всегда занимались ее мужчины.

Ольга Орлова призналась, что находится на содержании


«Я с 16 лет работаю. У меня всегда были и есть свои независимые деньги. Мой бывший муж и мой нынешний практически полностью содержали и содержат семью. Это можно считать "на содержании"?» — поинтересовалась она.

Орлова призналась, что даже в отношениях вне брака о ней всегда заботились, при этом она сама никогда ничего не просила.

«Просто нормальный мужчина всегда позаботиться о том, чтобы его женщина была "за мужчиной". Для каждой семьи или пары всегда есть свои нормы финансовых отношений. Важно, чтобы обоих всё устраивало», — резюмировала артистка.

Ольга Орлова призналась, что находится на содержании


Кстати, буквально сегодня Орлова со всем своим семейством переехала в новый дом, который построил Валерий. После замужества и рождения второго ребенка в старом жилище артистки просто-напросто не хватало места для всех.

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Ключевые слова: Ольга Орлова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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