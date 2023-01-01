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Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект

Вчера, 16:34
Маша Ивакова не так часто попадает в светские хроники.

Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект
А еще она совсем плохо ведет свои странички в социальных сетях. Правда, из того, что там появляется, становится понятным, что она четко встала на путь познания себя через женские круги, кундалини-йогу и постижение состояния женщины в балансе.

Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект


Тем не менее, какую-то работу она все равно работает и сейчас анонсировала некий проект, который скоро будет на всех экранах.

Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект


Как видно и здесь не обошлось без восточной экзотики.

Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект


К чему тут разбитое сердце не очень понятно, но сама фотосессия под эту презентацию выглядит интригующе.

Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект


Да и поступательные движения попой в исполнении 37-летней Маши весьма увлекательны.

Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект



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Ключевые слова: Мария Ивакова

Количество просмотров: 1 677
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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