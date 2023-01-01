Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект

А еще она совсем плохо ведет свои странички в социальных сетях. Правда, из того, что там появляется, становится понятным, что она четко встала на путь познания себя через женские круги, кундалини-йогу и постижение состояния женщины в балансе.Тем не менее, какую-то работу она все равно работает и сейчас анонсировала некий проект, который скоро будет на всех экранах.Как видно и здесь не обошлось без восточной экзотики.К чему тут разбитое сердце не очень понятно, но сама фотосессия под эту презентацию выглядит интригующе.Да и поступательные движения попой в исполнении 37-летней Маши весьма увлекательны.