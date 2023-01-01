Селена Гомес показала своего нового возлюбленного

С тех пор, как она рассталась с Джастином Бибером в число её потенциальных бойфрендов попало несколько известных мужчин и одна женщина.Помнится несколько лет назад всерьез обсуждали её роман с американским баскетболистом Джимми Батлером. Весной этого года ходили слухи о её отношениях с бывшим мужем Джиджи Хадид Зейном Маликом, а уже летом Селену сватали за звезду сериалов «Бесстыжие» и «Медведь» Джереми Аллена Уайта. Ну, и не стоит забывать о Каре Делевинь, которая, по признанию самой Гомес, на многое открыла ей глаза.Но это все в прошлом, а, накануне, Селена поделилась селфи с таинственным молодым человеком.А чуть позже даже показала колечко с первой буквой её имени.Как оказалось, этим таинственным бойфрендом оказался друг Д Джастина Бибера продюсер и весельчак Бенни Бланко. Бывает и такое.