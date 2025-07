От папиной дочки к бизнес-леди: история Снежаны Лебединской и ее революции в сфере загара

Сегодня Снежана Лебединская – основатель услуги профессионального эко-загара StarTanPremium и автор первого в мире средства Biollagen by StarTanPremium , которое нейтрализует запах автозагара. За 16 лет она построила бизнес без инвесторов, опираясь на личную идею, упорство и глубокое понимание своих клиентов. Сегодня Снежана меняет стандарты красоты, предлагая клиентам новую культуру ухода за кожей.— Когда я начинала этот путь, никто в России даже не слышал о безопасном загаре как о реальной альтернативе солярию или солнцу. Моментальный загар воспринимался как нечто поверхностное, компромиссное. Сегодня – это уже must-have-процедура для женщин, которые хотят выглядеть свежо, статусно и ухоженно в условиях мегаполиса, без привязки к отдыху и отпуску.За эти 16 лет появились стандарты, сервис. Мастера начали понимать не только технику нанесения, но и физиологию кожи, цикл обновления, влияние активных компонентов. Мы с моей командой профессионалов стояли у истоков, и по сей день задаем стандарты. Но самое ценное для меня – видеть, как в индустрию приходят новые мастера, которые хотят делать качественно, глубоко, осознанно. Именно это и делает рынок живым.— Это результат характера: слабоумие и отвага, как я люблю говорить. Своими деньгами я могу рисковать. За чужие нужно отчитываться, а настоящий рост всегда происходит на стыке риска, интуиции и знаний.Я – специалист по рекламе. А в нашем бизнесе все просто: если нет рекламы, нет продаж. Если продукт действительно нужен людям и ты умеешь его презентовать, у тебя будет оборачиваемость.Да, это не путь ракетного роста, как с венчурными деньгами. Но он честный. Я точно знаю, что эта косметика и этот загар нужны людям. И пока мы справляемся сами. Хотя не исключаю, что для масштабирования Biollagen на глобальный рынок инвестиции все-таки понадобятся. Но это уже будет мой осознанный выбор, с позиции силы.— Запах после автозагара — это химическая реакция, которая приводит к появлению неприятного аромата. Многие бренды пытались скрыть его парфюмерией, но ведь это лишь маскировка, которая не решает суть проблемы. Мы с моей командой профессионалов потратили годы, чтобы найти способ нейтрализовать запах на химическом уровне, сохранив при этом эффект загара и грамотный уход за кожей. Так был создан Biollagen by StarTanPremium. Да, безусловно, это потребовало много времени, сил и терпения. Зато сейчас я могу с уверенностью утверждать, что наш продукт – единственный в мире с таким эффектом. И для меня лично это подтверждение того, что, однажды рискнув и вложив все свои средства в бизнес, я сделала все правильно.— Это про отказ от установки «ради красоты – на все». Миллениалы выросли на ощущении недостаточности. Им продавали идею: «Спрячь, исправь, перекрой». Мы с этим и начали работать, предложили безопасную альтернативу солярию и солнцу, чтобы не нужно было выбирать между эстетикой и здоровьем.Но сейчас все меняется. Зумеры говорят иначе: «Я и так хороша. Но могу добавить акцент – экологично и без последствий». И это абсолютно другой тип мышления: зрелый, телесно осознанный.Наша основная аудитория по-прежнему – женщины 25–45 лет. Они ценят эстетику, сервис и результат. Но мы четко видим прирост молодого сегмента 18–24 – тех, кто выбирает продукты с уважением к телу, коже и гормональному балансу. И для нас это важный знак: мы создаем продукт, который говорит на языке новых ценностей.— Самое главное, что я поняла за эти годы: и подъемы, и падения – не навсегда. Это просто часть пути. У тебя должен быть смысл. Речь не про деньги и амбиции, а про то, что ты действительно любишь. То, что ты сделаешь даже в тишине, когда никто не аплодирует. В моем случае – это загар. Я его люблю, я умею его делать, и именно поэтому, даже когда казалось, что все против, я не остановилась. Потому что для меня это не просто бизнес, а форма уважения к телу, способ чувствовать себя красивой без вреда. Я считаю, что это мой вклад в индустрию красоты.А вообще, я всегда была «папиной дочкой» – яркой, жизнерадостной, возможно, даже избалованной. Мой отец погиб в 2001 году в авиакатастрофе над Черным морем. Пассажирский самолет, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит украинским ПВО. Эта трагедия изменила меня, заставила меня быстро повзрослеть, найти в себе силы, которые раньше казались недоступными. Я могла сломаться, но выбрала другой путь – стать сильнее, научиться держать удар и не бояться ответственности. Думаю, именно эта внутренняя стойкость помогла мне построить бизнес, несмотря на все сложности. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что без этого испытания я бы не была тем человеком, которым являюсь сейчас.— В ближайшие 2–3 года наш вектор – масштабирование. Мы планируем расширять географию присутствия в России и сделать процедуру эко-загара доступной в каждом крупном городе. Именно в том качестве, которое отличает StarTanPremium.Вторая большая цель – международный рынок. В конце 2025 года мы выходим в США с брендом Biollagen by StarTanPremium – премиальной косметикой на основе Zinc PCA, в том числе первым в мире продуктом, нейтрализующим запах автозагара. Это будет синтез двух культур: американского культа загара и нашего дерматологического подхода. Мы хотим соединить лучшие практики и предложить продукт, в котором женщина чувствует себя не просто красивой, а ухоженной, уважаемой и уверенной в себе. Россия, США и далее – глобальная стратегия уже выстроена. И наша задача – укрепить позицию российского бренда мирового класса, созданного женщиной для женщин.