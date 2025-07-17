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Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником

17.07.25 / 11:34
Анастасия Волочкова, королева скандалов и эпатажа российского шоу-бизнеса, снова озадачила своих поклонников.

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником


Её очередная поездка на Мальдивы, традиционно сопровождаемая спутником, на этот раз обошлась без игры в «угадайку». В отличие от предыдущего визита на райские острова, где личность её кавалера, скрывавшегося под романтичным псевдонимом «Ихтиандр», оставалась тайной за семью печатями, теперь все карты раскрыты.

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником


Возлюбленным балерины оказался Марсель Абаби (известный также как Марчел), танцор из её собственного шоу «Одержимость». Вспоминая предыдущую поездку, сложно не отметить театральность всей ситуации: загадочный "Ихтиандр", эффектные поддержки на пляже, и последующее разоблачение, которое, впрочем, не сильно смутило ни саму Анастасию, ни её спутника. Тогда Волочкова объяснила их совместное пребывание на Мальдивах «творческой миссией»: пара якобы планировала создание некоего Творческого центра.

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником


Однако, судя по всему, амбициозный проект пока застыл на стадии задумки. Но неунывающая Настя, мастерница интриги, не позволяет своим многочисленным фанатам скучать. Вместо отчетов о продвижении Творческого центра, она публикует в сети фотографии, оставляющие мало места для воображения, явным образом намекая на романтические отношения с Марчелом.

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником


Однако, внимательный наблюдатель заметит определённую закономерность: каждая фотография с Марселом сопровождается ссылкой на его страницы в социальных сетях. Более того, известно, что молодой человек строит певческую карьеру. Всё это наводит на мысль о тщательно спланированном пиар-ходе. Роман, если таковой и существует, скорее всего носит сугубо коммерческий характер, являясь взаимно выгодным сотрудничеством для раскрутки обоих участников.

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником


Настя, как всегда, в центре внимания, получая новые порции популярности, а Марчел использует её звёздный статус для продвижения собственной карьеры. В этой истории каждый преследует свои цели, искусно скрывая их за маской романтики и тропической идиллии. Таким образом, поездка на Мальдивы, запланированная как презентация Творческого центра, превратилась в очередной эпизод в захватывающем сериале под названием «Жизнь Анастасии Волочковой», где грань между искренними чувствами и продуманным пиаром размыта до неузнаваемости. И, несмотря на всю очевидность коммерческой составляющей, она продолжает мастерски интриговать публику, заставляя гадать, где заканчивается спектакль, и начинается реальная жизнь. Остается лишь сочувствовать Анастасии, постоянно балансирующей на острие между искренностью и рассчитанным пиаром, и наблюдать за тем, как она виртуозно играет свою роль в этом затянувшемся спектакле.

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником


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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 2 340
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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