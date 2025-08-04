Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта

Второй сезон нашумевшего сериала «Уэндсдей» уже готов, и чтобы подогреть премьеру нашумевшего сериала Дженна и компания отправилась по городам и весям. Надо сказать, что образы, которые подобрали для актрисы, вполне гармонируют с характером Уэндсдей, хотя в этот раз, она не в черном.На одной из премьер Дженна проявилась на фиолетовой дорожке в «мокром платье» из «змеиной кожи».Это несомненно добавило сексуальности её образу, хотя ничего лишнего показано не было.А вот в парижском «Le Beach Club de Mercredi» Дженна уже более походила на свою героиню, поскольку в этот раз предстала в классическом готическом стиле.Как написали некоторые западные таблоиды: «Ортега вывела мрачный гламур на совершенно новый уровень, стирая грань между высокой модой и греховной фантазией».Платье облегало её миниатюрную фигуру, а телесные сетчатые вставки обтягивали грудь, которая была обрамлена глубоким сливовым лифом с оборками. Коричневый кожаный ремень стягивал её тонкую талию, подчеркивая фигуру «песочные часы», а струящаяся юбка открывала длинные, стройные ноги через скандальный разрез.Взъерошенные каштановые волосы, фиолетовые тени для век и огромный чёрный крест на груди завершали образ. В окружении тумана, ворон и надгробий Дженна выглядела так, будто восстала из могилы, чтобы поразить сердце каждого смертного.Но всего этого было недостаточно, чтобы не нарваться на хейт со стороны поклонников сериала и самой актрисы. Дело в том, что её внешность явно изменилась и дело тут совсем не в мейкапе.В сети уверены, что актриса удалила жировые образования в области щек, называемые комочками Биша. Теперь её щеки стали впалыми и Ортегу уже сравнивают с анимированными героинями фильмов Тима Бертона.Но тут всем не угодишь.