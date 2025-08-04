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Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта

04.08.25 / 12:56
Дженна Ортега отправилась в промо тур.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта
Второй сезон нашумевшего сериала «Уэндсдей» уже готов, и чтобы подогреть премьеру нашумевшего сериала Дженна и компания отправилась по городам и весям. Надо сказать, что образы, которые подобрали для актрисы, вполне гармонируют с характером Уэндсдей, хотя в этот раз, она не в черном.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


На одной из премьер Дженна проявилась на фиолетовой дорожке в «мокром платье» из «змеиной кожи».

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


Это несомненно добавило сексуальности её образу, хотя ничего лишнего показано не было.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


А вот в парижском «Le Beach Club de Mercredi» Дженна уже более походила на свою героиню, поскольку в этот раз предстала в классическом готическом стиле.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


Как написали некоторые западные таблоиды: «Ортега вывела мрачный гламур на совершенно новый уровень, стирая грань между высокой модой и греховной фантазией».

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


Платье облегало её миниатюрную фигуру, а телесные сетчатые вставки обтягивали грудь, которая была обрамлена глубоким сливовым лифом с оборками. Коричневый кожаный ремень стягивал её тонкую талию, подчеркивая фигуру «песочные часы», а струящаяся юбка открывала длинные, стройные ноги через скандальный разрез.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


Взъерошенные каштановые волосы, фиолетовые тени для век и огромный чёрный крест на груди завершали образ. В окружении тумана, ворон и надгробий Дженна выглядела так, будто восстала из могилы, чтобы поразить сердце каждого смертного.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


Но всего этого было недостаточно, чтобы не нарваться на хейт со стороны поклонников сериала и самой актрисы. Дело в том, что её внешность явно изменилась и дело тут совсем не в мейкапе.

В сети уверены, что актриса удалила жировые образования в области щек, называемые комочками Биша. Теперь её щеки стали впалыми и Ортегу уже сравнивают с анимированными героинями фильмов Тима Бертона.

Но тут всем не угодишь.

Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта


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Ключевые слова: Дженна Ортега

Количество просмотров: 2 600
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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