Мокрое платье и готический стиль на смогли защитить Дженну Ортега от хейта

На одной из премьер Дженна проявилась на фиолетовой дорожке в «мокром платье» из «змеиной кожи».
Это несомненно добавило сексуальности её образу, хотя ничего лишнего показано не было.
А вот в парижском «Le Beach Club de Mercredi» Дженна уже более походила на свою героиню, поскольку в этот раз предстала в классическом готическом стиле.
Как написали некоторые западные таблоиды: «Ортега вывела мрачный гламур на совершенно новый уровень, стирая грань между высокой модой и греховной фантазией».
Платье облегало её миниатюрную фигуру, а телесные сетчатые вставки обтягивали грудь, которая была обрамлена глубоким сливовым лифом с оборками. Коричневый кожаный ремень стягивал её тонкую талию, подчеркивая фигуру «песочные часы», а струящаяся юбка открывала длинные, стройные ноги через скандальный разрез.
Взъерошенные каштановые волосы, фиолетовые тени для век и огромный чёрный крест на груди завершали образ. В окружении тумана, ворон и надгробий Дженна выглядела так, будто восстала из могилы, чтобы поразить сердце каждого смертного.
Но всего этого было недостаточно, чтобы не нарваться на хейт со стороны поклонников сериала и самой актрисы. Дело в том, что её внешность явно изменилась и дело тут совсем не в мейкапе.
В сети уверены, что актриса удалила жировые образования в области щек, называемые комочками Биша. Теперь её щеки стали впалыми и Ортегу уже сравнивают с анимированными героинями фильмов Тима Бертона.
Но тут всем не угодишь.