Уже известно, что здесь будут Адриана Лима, Лили Олдридж, Анок Яй, но и без трансендеров в лице Алекс Консани, конечно, обойтись не смогли. Возможно, стоит ожидать, что и в этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show появятся сестры Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима, Тайра Бэнкс и Кейт Мосс.
Victoria’s Secret готовит новое шоу
Вчера, 11:34
Последний большой показ состоялся в октябре прошлого года.
Бренд Victoria’s Secret всеми силами пытается выбраться из кризиса, в который сам себя загнал несколько лет назад, пытаясь соответствовать «мировой повестке». Сейчас они анонсировали новое «ангельское» шоу и уже поделились тизером. Ставка, как и в прошлом году, делается на ветеранов.
Уже известно, что здесь будут Адриана Лима, Лили Олдридж, Анок Яй, но и без трансендеров в лице Алекс Консани, конечно, обойтись не смогли. Возможно, стоит ожидать, что и в этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show появятся сестры Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима, Тайра Бэнкс и Кейт Мосс.
Уже известно, что здесь будут Адриана Лима, Лили Олдридж, Анок Яй, но и без трансендеров в лице Алекс Консани, конечно, обойтись не смогли. Возможно, стоит ожидать, что и в этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show появятся сестры Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима, Тайра Бэнкс и Кейт Мосс.
← От Дмитрия Диброва ушла жена Полина
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Личная страница в социальной сети
Поделись с друзьями:
Автор фото: Личная страница в социальной сети
Поделись с друзьями:
От Дмитрия Диброва ушла жена Полина Возраст и потеря работы на Первом канале могли сыграть здесь свою роль.
Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса Его воркшоп «Аутентичность» рассчитан на три дня живой работы.
Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка Девушка блистала на светском мероприятие, организованном брендом Post Meridiem.
Свой день рождения отмечает талантливый композитор Дарья Кузнецова Её имя прочно ассоциируется с самыми яркими хитами российской эстрады.
Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket На один вечер столичный ритм сменился беззаботной атмосферой средиземноморья.
Гастрономический дебют haute couture: премьера series Flavors of Couture в ресторане Savva 16 июля в ресторане Savva состоялся ужин от мишленовского шеф-повара Андрея Шмакова.
Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником Анастасия Волочкова, королева скандалов и эпатажа российского шоу-бизнеса, снова озадачила своих поклонников.
От папиной дочки к бизнес-леди: история Снежаны Лебединской и ее революции в сфере загара Когда-то над ней смеялись: «Безопасный загар? Да кто вообще это будет использовать?»