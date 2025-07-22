Victoria’s Secret готовит новое шоу

Бренд Victoria’s Secret всеми силами пытается выбраться из кризиса, в который сам себя загнал несколько лет назад, пытаясь соответствовать «мировой повестке». Сейчас они анонсировали новое «ангельское» шоу и уже поделились тизером. Ставка, как и в прошлом году, делается на ветеранов.Уже известно, что здесь будут Адриана Лима, Лили Олдридж, Анок Яй, но и без трансендеров в лице Алекс Консани, конечно, обойтись не смогли. Возможно, стоит ожидать, что и в этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show появятся сестры Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима, Тайра Бэнкс и Кейт Мосс.