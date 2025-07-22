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Victoria’s Secret готовит новое шоу

Вчера, 11:34
Последний большой показ состоялся в октябре прошлого года.

Victoria’s Secret готовит новое шоу
Бренд Victoria’s Secret всеми силами пытается выбраться из кризиса, в который сам себя загнал несколько лет назад, пытаясь соответствовать «мировой повестке». Сейчас они анонсировали новое «ангельское» шоу и уже поделились тизером. Ставка, как и в прошлом году, делается на ветеранов.

Victoria’s Secret готовит новое шоу


Уже известно, что здесь будут Адриана Лима, Лили Олдридж, Анок Яй, но и без трансендеров в лице Алекс Консани, конечно, обойтись не смогли. Возможно, стоит ожидать, что и в этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show появятся сестры Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима, Тайра Бэнкс и Кейт Мосс.

Victoria’s Secret готовит новое шоу

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Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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