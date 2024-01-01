Солнечное затмение в Весах. Что нас ждет в этот день, согласно мини-раскладу карт Таро

Что касается именно тех, кто родился под знаком Весов и связан отношениями, то в их жизни могут произойти серьезные изменения. Например, кто-то может найти в себе смелость прекратить отношения, которые себя исчерпали и открыть дверь для кого-то нового.Изменения также могут прийти изнутри, например, научиться прямо говорить о своих потребностях, что может привести к более здоровым отношениям. Также возможно, что бывший может вернуться из ниоткуда или нынешняя страсть может внезапно исчезнуть, оставив вас в замешательстве. Надо помнить, что затмения имеют свойство встряхивать все, поэтому лучше быть бдительным и приспосабливаться, даже если изменения кажутся тревожными. Как только пыль уляжется, вы будете иметь гораздо лучшее представление о том, почему что-то произошло и как изменить ситуацию.Солнечное затмение в Весах может стать сигналом нового начала переговоров, так что это может стать переломным моментом, когда все начнет двигаться в правильном направлении.Сезон затмений, как правило, непредсказуем, а иногда и нервирует. Весы управляют равновесием, поэтому это идеальное время, чтобы посвятить его себе. Можно взять выходной и постараться настроиться для чего-то нового.Вот несколько мини-раскладов Таро на солнечное затмение в Весах 2024 года с картой Таро «Каждая маленькая вещь, которую вы делаете, — это магия»!Овен: Шестерка Жезлов – Вы готовы к победе. Будьте начеку и продолжайте идти!Телец: Сила – Наконец-то решена важная проблема. Ты победил зверя.Близнецы: Пятерка Жезлов – Конкуренция напряжённая. Ваше упорство и сообразительность гарантируют, что вы перехитрите всех.Рак: Тройка Жезлов – Возможность, на которую вы надеялись, уже в пути. Будьте бдительны.Лев: Пятерка Мечей – Змея в ваших рядах. Будьте готовы противостоять этому теневому дерьму.Дева: Шестерка Пентаклей – Делиться – значит заботиться. Ваша щедрость вдохновляет других делать то же самое.Весы: Шестерка Кубков – Ваш дом в безопасности. Никто не может нарушить ваш покой.Скорпион: Тройка Пентаклей – Ваш упорный труд замечают. Гордитесь своими достижениями.Стрелец: Туз Кубков – Новое эмоциональное начало уже здесь. Отпустите старые обиды и позвольте своему сердцу раскрыться.Козерог: Десятка Пентаклей – Безопасность возможна сейчас. Семена, которые вы посадили, начинают процветать.Водолей: Колесница – Вы должны взять ситуацию (или себя) под контроль. Необходим строгий контроль.Рыбы: Тройка Мечей – Тревога сильная, но и это пройдет. Худшее почти позади.