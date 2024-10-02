Что носить в октябре? Модные цвета осени по мнению француженок

Конечно, такое изменение сезона довольно тонкое и нет большой разницы в форме, но всегда можно поиграть с цветом.Одним из самых шикарных стилей, заслуженно был и остается французский стиль. Девушки из этой страны умеют создавать носибельные образы и уже привели свои гардеробы в соответствие с сезоном. Самые шикарные француженки уже включили любимые оттенки сезона в свои наряды, что хорошо видно, пролистывая их странички в социальных сетях.Так вот, что же мы видим:Солнца становится меньше и вместо ярко-белого цвета, самые стильные француженки включают в свой осенний гардероб более молочные тона, чтобы придать образу тот же эффект яркости, но в более естественной и удобной форме.К насыщенному темно-синему цвету возвращаются каждую осень, а все потому, что в образ хочется добавить глубины и контраста. Этот цвет хорошо сочетается с более светлыми оттенками, такими как кремовый, масляно-желтый и розовый. Эта более интересная альтернатива черному также хорошо сочетается с небесно-голубыми оттенками для создания возвышенного тонального образа.Отходя от глубоких черных оттенков, которые часто доминируют в это время года, самые стильные парижане предпочитают темные нейтральные цвета в насыщенных шоколадно-коричневых тонах. И если вам посчастливиться провести какое-то время в Париже в это время года, то вы сможете заметить особенно вкусную цветовую тенденцию, которая захватит улицы.Такой цвет снова в моде осенью, и это прекрасно. Этот землистый тон — естественный аккомпанемент для многих любимых осенних оттенков, включая коричневый, серый, черный и кремовый.В моде ничто не кричит об осени так, как тренд бордового цвета . Он был популярен ранее и останется модным в следующие годы. Тем более, что его оттенки предлагают яркую цветовую гамму, не доминируя в наряде.