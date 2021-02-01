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Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра

Сегодня, 10:55
Коллеги не стали отмалчиваться.

Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра
Вчера Лия Ахеджакова сообщила, что ее уволили из театра "Современник", где она проработала 50 лет. Актриса уверена, что больше не выйдет ни на какую сцену, так как на нее ополчился сам Департамент культуры Москвы.

Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра


Эта ситуация разгневала Александра Молочникова, и он решил поддержать актрису.

"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко", - написал режиссер.

Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра


Сам он в прошлом году перебрался в США. А вот Ахеджакова намерена несмотря ни на что, оставаться в России.

Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра


Кстати, ещё в декабре 2022 года Александр Берда рассказал, почему от Лии Ахеджаковой отвернулись коллеги-артисты.

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Ключевые слова: Лия Ахеджакова, Александр Молочников

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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