Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра

Эта ситуация разгневала Александра Молочникова, и он решил поддержать актрису.
"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко", - написал режиссер.
Сам он в прошлом году перебрался в США. А вот Ахеджакова намерена несмотря ни на что, оставаться в России.
Кстати, ещё в декабре 2022 года Александр Берда рассказал, почему от Лии Ахеджаковой отвернулись коллеги-артисты.