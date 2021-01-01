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Ларису Гузееву опять заметили в миграционном отделе города Хайфа

Сегодня, 15:40
В последний год многие вспомнили о своих предках.

Ларису Гузееву опять заметили в миграционном отделе города Хайфа
Вот и Лариса Гузеева, как и многие российские знаменитости, порылась в родословной и, видимо, откопала еврейского родственника, наличие которого даёт возможность получить паспорт Израиля. Именно этим актриса сейчас и занимается.

Ларису Гузееву опять заметили в миграционном отделе города Хайфа


На днях её заметили сидящей в очереди миграционного отдела. Правда, сразу после этого Лариса Андреевна отреагировала на эти новости резкой фразой, назвав дебилами тех, кто «собирает сплетни».

Ларису Гузееву опять заметили в миграционном отделе города Хайфа


Ну, а сейчас уже израильский ТГ-канала опубликовал фото из отделения МВД израильского города Хайфа с Гузеевой в главной роли. Видимо, в Израиле тоже одни дебилы, собирающие сплетни.

Ларису Гузееву опять заметили в миграционном отделе города Хайфа


Кстати, многие задаются вопросом, почему знаменитости бросились именно в Израиль? Неужели хотят быть ближе ко Христу? Всё, конечно, прозаичнее. Так уж вышло, что у каждого второго нашего артиста еврейские корни, так что получить паспорт для них не проблема и не надо так заморачиваться, как, например, с гражданством Франции или Италии.
Кстати, получив гражданство благодаря корням, наши товарищи имеют право и на ежемесячные социальные выплаты от государства, чем, конечно, пользуются.

Кроме того, для многих Израиль является трамплином в США, где у Пугачёвой, Николаева и им подобных давно имеется недвижимость. Гражданам Израиля в упрощенном порядке дается американская виза на 10 лет, и не нужно мучаться с интервью и ждать одобрения месяцами. Также эта "синяя книжица" позволяет без визы въехать в 147 стран мира, что очень удобно для людей, имеющих возможности.
Ну и в силу исторически сложившихся обстоятельств, в этой стране уже имеется большая русскоязычная диаспора, поэтому, явившись туда, Алла Пугачева осталась знаменитой Примадонной, а не стала никому не известной старой рыжей женщиной.

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Ключевые слова: Лариса Гузеева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: скрин

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