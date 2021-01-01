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"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым

Сегодня, 15:18
Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев расстались более десяти лет назад.

"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым
Их роман, который многие тогда считали пиаром, длился всего полгода. Однако к молодым и красивым артистам было приковано много внимания, а некоторые и до сих пор хотели бы видеть их вместе.

"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым


На шоу "Злые языки", гостьей которого недавно стала Виктория, решили вспомнить эту страницу ее личной жизни. Певица уверяет, что отношения были настоящими, хоть и не переросли в нечто серьезное. Правда причину расставания она так и не озвучила. А ведь ходили слухи, что Воробьеву и вовсе не интересны женщины.

"Волшебства у нас не было, мы песни писали. Это была влюбленность, симпатичные, приятные отношения. Все, что делает артист - с кем-то встречается, дружит, для людей — это пиар. Но я не такая продажная шкура", - заявила Дайнеко.

"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым


Вскоре после расставания с Алексеем она начала встречаться с Дмитрием Клейманом, за которого потом вышла замуж и родила дочь. Их брак закончился громким скандалом. Дайнеко переодически вспоминает в интервью бывшего мужа недобрым словом. Она называла его абьюзером, обвиняла в шантаже и в отказе платить алименты. К слову, недавно она отсудила у него 70 тысяч в месяц на содержание ребенка. По словам Виктории, в последние месяцы Келейман вообще забыл про свою дочь.

"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым


Но зато сама Вика снова в отношения. Она встречается с мужчиной по имени Роман. О своем возлюбленном артистка рассказывает с неохотой. Певица сообщила лишь, что он прекрасный человек, а по профессии геолог и далек от мира шоу-бизнеса. Ее даже начали подозревать в беременности, но на шоу Дайнеко продемонстрировала плоский живот, доказав, что в ближайшее время не станет матерью еще раз. А колечко, которое раньше заметили на ее безымянном пальце, она назвала астрологическим. Так что замуж Викторию еще пока не позвали.

"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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