Она родила девочку, которую называла Аней. Когда ведущая только объявила о своей беременности ее заподозрили в обмане. В сети высказали предположение, что Ольга носит накладной живот, а ребенка за нее вынашивает суррогатная мать. Подключилась к обсуждениям и Алла Довлатова, заявив, что не осуждает подписчиков Орловой, а врать не хорошо. На защиту подруги тут же бросилась Ксения Бородина, раскритиковав радиоведущую за такие слова о беременной. После этого в сети ополчились уже на Довлатову, которая сама, кстати, родила в 43 года. А она решила оправдаться тем, что ее неправильно поняли.
"Запланированная акция": Алла Довлатова высказалась о беременности Ольги Орловой
Сегодня, 17:49
Беременность Ольги Орловой многим не дает покоя.
Неделю назад 45-летняя Ольга Орлова стала матерью во второй раз.
Она родила девочку, которую называла Аней. Когда ведущая только объявила о своей беременности ее заподозрили в обмане. В сети высказали предположение, что Ольга носит накладной живот, а ребенка за нее вынашивает суррогатная мать. Подключилась к обсуждениям и Алла Довлатова, заявив, что не осуждает подписчиков Орловой, а врать не хорошо. На защиту подруги тут же бросилась Ксения Бородина, раскритиковав радиоведущую за такие слова о беременной. После этого в сети ополчились уже на Довлатову, которая сама, кстати, родила в 43 года. А она решила оправдаться тем, что ее неправильно поняли.
Она родила девочку, которую называла Аней. Когда ведущая только объявила о своей беременности ее заподозрили в обмане. В сети высказали предположение, что Ольга носит накладной живот, а ребенка за нее вынашивает суррогатная мать. Подключилась к обсуждениям и Алла Довлатова, заявив, что не осуждает подписчиков Орловой, а врать не хорошо. На защиту подруги тут же бросилась Ксения Бородина, раскритиковав радиоведущую за такие слова о беременной. После этого в сети ополчились уже на Довлатову, которая сама, кстати, родила в 43 года. А она решила оправдаться тем, что ее неправильно поняли.
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Ключевые слова: Ольга Орлова, Алла Довлатова, julianews
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Количество просмотров: 910
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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"Запланированная акция": Алла Довлатова высказалась о беременности Ольги Орловой Беременность Ольги Орловой многим не дает покоя.
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