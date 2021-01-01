Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья

Сегодня, 11:02
А Регина Тодоренко призналась, что скоро снова будет мамой.

Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья
Старт нового сезона шоу «Маска» ознаменовался и некоторыми подробностями личной жизни членов жюри этого проекта.

Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья


По случаю начала эфиров вся команда собралась на посиделки, где Филипп рассказал о своей поездке на «Гремми» и поделился любопытной историей о том, как Мадонна во все услышание объявила, что певица Карди Би является трансгендером. Ну, а уже в процессе обсуждения этой темы, Филипп всех добил тем фактом, что Сэм Смит ей не муж, а её жена. В общем всем было весело, учитывая, что Киркоров все перепутал.

На самом деле, на «Гремми» с Сэмом Смитом была Ким Петрас. И вот она, как раз трансгендер.

Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья


А Карди Би родилась девочкой и хотя и считает себя бисексуалкой, долгое время была замужем за рэпером Offset и родила от него детей.
Но самое интересное, что после всего этого, Филипп Киркоров заговорил о том, какой у них на Западе дурдом и все там сошли с ума, а вот у нас все прекрасно и у всех здесь присутствующих традиционные семьи, включая его самого.

Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья


Весьма смелое заявление от Филиппа, учитывая каким образом эти дети у него появились с разницей меньше, чем в год. Хотя, конечно, отсутствие жены при наличии детей, не является чем-то из ряда вон выходящим. Просто мамы суррогатные.

Ну, и еще откровение было от Регины Тодоренко, которая в ответ на то, что Киркоров назвал её многодетной мамой, ответила, что она только еще будет многодетной.

Получается, что этот вопрос в её семье с Владом Топаловым стоит на повестке дня и Майклом и Миром дело не ограничится. Видимо, ей очень хочет девочку. Ну, что же, пожелаем удачи!


← Российская поп-исполнительница Alina Rovni...

Ключевые слова: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Маска

Количество просмотров: 1 118
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Почему Филипп Киркоров грозился покинуть съемки шоу "Маска"
Филипп Киркоров в лимонной рубашке удивил зрителей
Алёна Кравец сообщил, что Филипп Киркоров собирается жениться
Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей
Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо У парочки проблемы в отношениях.
"Было тяжеловато": Ольга Орлова рассказала о совоем состоянии после родов Певица восстанавливается после рождения дочики.
Пуговка прилетела в Москву на съемки «Папиных дочек». Как сейчас выглядит Катя Старшова О том, что возможно будет продолжение, говорили давно.
"Был семейным": Алана Мамаева высказалась о Павле Мамаеве Бывшим супругам не удается наладить общение.
Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья А Регина Тодоренко призналась, что скоро снова будет мамой.
Российская поп-исполнительница Alina Rovnich представила коллаборация с нейросетью Не секрет, что нейросети стали безумно популярны.
Сэм Смит стал "мемом" из-за надувного костюма, а Сальма Хайек кардинально сменила имидж. Кто еще выделился на BRIT Awards. Как всегда выпендрежничество.
Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова Многие не ожидали услышать комментарий от такого важного в России человека.
Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов Как всегда улыбчивая и очаровательная, Блейк не может не восхищать.
"Где я?": растерянный Николай Носков огорчил зрителей своего сольного концерта Ему бы воздухом дышать, здоровье восстанавливать, а не концерты давать, но нет.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.