Филипп Киркоров заверил, что у него традиционная семья

Старт нового сезона шоу «Маска» ознаменовался и некоторыми подробностями личной жизни членов жюри этого проекта.По случаю начала эфиров вся команда собралась на посиделки, где Филипп рассказал о своей поездке на «Гремми» и поделился любопытной историей о том, как Мадонна во все услышание объявила, что певица Карди Би является трансгендером. Ну, а уже в процессе обсуждения этой темы, Филипп всех добил тем фактом, что Сэм Смит ей не муж, а её жена. В общем всем было весело, учитывая, что Киркоров все перепутал.На самом деле, на «Гремми» с Сэмом Смитом была Ким Петрас. И вот она, как раз трансгендер.А Карди Би родилась девочкой и хотя и считает себя бисексуалкой, долгое время была замужем за рэпером Offset и родила от него детей.Но самое интересное, что после всего этого, Филипп Киркоров заговорил о том, какой у них на Западе дурдом и все там сошли с ума, а вот у нас все прекрасно и у всех здесь присутствующих традиционные семьи, включая его самого.Весьма смелое заявление от Филиппа, учитывая каким образом эти дети у него появились с разницей меньше, чем в год. Хотя, конечно, отсутствие жены при наличии детей, не является чем-то из ряда вон выходящим. Просто мамы суррогатные.Ну, и еще откровение было от Регины Тодоренко, которая в ответ на то, что Киркоров назвал её многодетной мамой, ответила, что она только еще будет многодетной.Получается, что этот вопрос в её семье с Владом Топаловым стоит на повестке дня и Майклом и Миром дело не ограничится. Видимо, ей очень хочет девочку. Ну, что же, пожелаем удачи!