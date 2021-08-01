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"Был семейным": Алана Мамаева высказалась о Павле Мамаеве

Сегодня, 11:28
Бывшим супругам не удается наладить общение.

"Был семейным": Алана Мамаева высказалась о Павле Мамаеве
Алана и Павел Мамаевы со скандалом развелись в 2021 году. Причиной этому стала измена футболиста с девушкой по имени Ирен, когда он находился на сборах в Испании. Но она так и осталась в Испании, а Мамаев вскоре закрутил роман с подругой Аланы.

"Был семейным": Алана Мамаева высказалась о Павле Мамаеве


Вскоре он женился на Надежде Санько,а та родила ему сына. Сейчас они обосновались в Арабских Эмиратах, и в соцсетях нынешняя супруга футболиста демонстрирует семейную идиллию и хвастается дорогими подарками от мужа. Пользователи соцсети считают, что с новой женой Павел изменился в лучшую сторону - стал семьянином, тогда как будучи женатым на Алане злоупотреблял алкоголем. Но Мамаева уверена, что это не надолго.

"Был семейным": Алана Мамаева высказалась о Павле Мамаеве


"Милые мои, в первые четыре года брака он тоже был семейным. Пусть восемь лет проживут, а потом вы скажете, меняются люди или нет", - заявила экс-жена футболиста.

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Ключевые слова: Алана Мамаева, Павел Мамаев, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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